Üye Girişi
Atıl durumdaki tarihi konak "müze" olarak turizme kazandırıldı - Son Dakika

Atıl durumdaki tarihi konak "müze" olarak turizme kazandırıldı

18.02.2022 11:23
Atıl durumdaki tarihi konak "müze" olarak turizme kazandırıldı

Erzurum'un 19. yüzyıldaki eserlerinden atıl durumdaki tarihi Erges Konağı, restore edilerek Geleneksel El Sanatları Müzesi'ne dönüştürüldü.

Erzurum'un 19. yüzyıldaki eserlerinden atıl durumdaki tarihi Erges Konağı, restore edilerek Geleneksel El Sanatları Müzesi'ne dönüştürüldü.

Topçu Kemal Ağa tarafından Yakutiye ilçesindeki tarihi Erzurum Kalesi'nin alt kısmında 19. yüzyılda yaptırılan ve Feyzullah Efendi Konağı olarak da bilinen tarihi yapı, uzun yıllar ayakta kalmayı başardı.

Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Kültür Yolu Projesi" kapsamında kamulaştırılan asırlık bina, restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldı. Kentin konut mimarisini bugüne aktararak şehrin kültür dünyasına ışık tutan tarihi yapı, daha sonra Geleneksel El Sanatları Müzesi'ne dönüştürüldü.

Turizme kazandırılan tarihi yapıdaki müzede, unutulmaya yüz tutmuş yöreye özgü Oltu taşı işlemeciliği, bakırcı, yorgancı, şapkacı, abacı gibi birçok meslek, bal mumundan heykellerle sergileniyor.

Ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor

Ulucami, Üç Kümbetler ve kalenin olduğu bölgede yer alan müzeyi ziyarete gelen misafirler, turizme kazandırılan yapıda tarih yolculuğuna çıkıyor.

Müzenin tanıtım sorumlusu Şule Kayserili, AA muhabirine, konağın kentin geleneksel mimarisinin bir örneği olduğunu söyledi.

Konağın farklı bölümlerden oluştuğunu ifade eden Kayserili, şunları aktardı:

"Haremlik, selamlık ve mutfak bölümleri var. Burada turizm destinasyonumuza zemin hazırlıyoruz. Ziyaretçilerimize hem yöresel klasik Erzurum evi nasıl olur göstermeyi hem de geleneksel el sanatlarını tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu mesleklerin bazıları yapılıyor ama bazıları tamamen unutuldu. Biz burada şehir halkının tanıdığı, hatırasının olduğu 9 mesleğimizi tanıttık. İnsanlar bu bal mumu heykelleriyle bunların nasıl yapıldığını görmek istiyor."

"Ellerinde eski malzemeleri olanlar bağışlamak istiyor"

Kayserili, müzede ışık tuttukları meslekleri yöresel kıyafetler giyindirdikleri bal mumu heykelleriyle tanıttıklarını belirterek, hem bir turizm destinasyonu oluşturduklarını hem de yeni neslin kültürünü unutmadan büyümesini sağladıklarını dile getirdi.

Müzenin haftanın 7 günü ziyarete açık olduğunu anlatan Kayserili, şunları kaydetti:

"Gelenler 70-80 yıl önce nasıl evlerde yaşamış ve hangi materyalleri kullanmışlar görsünler istiyoruz. Halkımızın konağa ilgisi fevkalade ve severek geliyorlar. Burası müzeden ziyade bir yaşam alanı gibi. Hatta ellerinde eski malzemeleri olanlar bağışlamak istiyor. Bu kültürle büyüyenler hatıralarını tazelemiş oluyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz ve mutlu oluyoruz. Müze şehrimizin bir parçası konumunda, halkımızı ve Erzurum'a gelenleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz."

YORUMLAR
500

Yakutiye, Erzurum, konut, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atıl durumdaki tarihi konak 'müze' olarak turizme kazandırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Atıl durumdaki tarihi konak "müze" olarak turizme kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement