Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, " Rize ili Çamlıhemşin sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda ekli kroki ile gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Rize'de bulunan Ayder Yaylası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - Son Dakika

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