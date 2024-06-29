Bartın'da çocuklara tatil dopingi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bartın'da çocuklara tatil dopingi

Bartın'da spor kursuna katılan çocuklar gösteri yaptı Amasra'da minikler tebeşirle yaya yolunu boyadı

29.06.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da çocuklara tatil dopingi

Bartın'da spor kursuna katılan çocuklar gösteri yaptı Amasra'da minikler tebeşirle yaya yolunu boyadı

BARTIN - Bartın'da dolu dolu yaz tatili geçirmek için düzenlenen etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. İl merkezinde spor kursuna katılan öğrenciler gösteri düzenlerken Amasra'da ise yaya yolunda resim çizen ve boyayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Bartın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Spor Yaz Okulları açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında çeşitli spor branşlarında çocukların sergilediği gösteriler de renkli görüntüler ortaya çıktı. Performansları ile alkış alan küçük sporcular, halat yarışması ile eğlenceli zaman yaşadı. Açılış programına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, 31 branşta açılan yaz okulları için şuana kadar 1530 kişinin müracaat ettiğini belirtti. Başvuru ve kayıtların devam ettiğini belirten Akkaş, "Çocuklarımız, gençlerimiz inşallah dolu dolu, spor dolu bir yaz tatili geçirecek. Kayıtlarımız bir süre daha devam edecek. Çocuklarımız hem keyifli bir yaz dönemi geçirecek, hem de burada yetenekleri tespit edilen gençleri, eğitim gördükleri okul idareci ve öğretmenlerine yönlendireceğiz. Başarılı bir sporcu olmaları için gereken desteği sürdüreceğiz" dedi.

Aktaş, kendisi ile halat çekme yarışı yapmak isteyen minik sporcuların talebini yerine getirerek, çocuklarla halat çekti.

Boydan boya yaya yolunu boyadılar

Amasra Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ise çocuklar ve velileri de tebeşir ile Sefa Park önündeki yaya yoluna resim çizdi. Hayal dünyalarını tebeşirle yola nakşeden çocuklar, çizdikleri resimleri de yine tebeşirlerle boyadı. Etkinlikte, çocukların yaptığı resimleri ilgiyle izleyen veliler de bir süre sonra ellerine tebeşir alarak, çocukluk dönemlerine geri döndü. Otobüs ve minibüslerle ilçeye gelen turistlerin şehir merkezine girmek için kullandığı güzergahta gerçekleşen etkinlikle yol rengarenk hale dönüşürken, yolu tebeşirlerle baştan başa boyayan çocuklar ve anneleri ise oldukça keyifli bir zaman geçirdi.

Emekli sınıf öğretmeni olan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, çocuklarla birlikte, resim çizip boya yaptı. Güneş ve deniz resmi çizen Başkan Çakır, "Okular tatil olunca, çocukların doyasıya eğleneceği bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın gözüyle, misafirlerimizin Amasra'ya önemli geçiş noktalarından bir olan Küçük Liman yolunu boyuyoruz. Bu etkinlikle misafirlerimiz, hem çocukların dünyası ile zihinlerindeki güzelliklerle şehre girmiş olacak. Hem de çocuklarımızı mutlu ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Tatil, Spor, Yaşam, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bartın'da çocuklara tatil dopingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da çocuklara tatil dopingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement