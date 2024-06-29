Kültür Sanat

Bartın'da çocuklara tatil dopingi

Bartın'da spor kursuna katılan çocuklar gösteri yaptı Amasra'da minikler tebeşirle yaya yolunu boyadı

BARTIN - Bartın'da dolu dolu yaz tatili geçirmek için düzenlenen etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. İl merkezinde spor kursuna katılan öğrenciler gösteri düzenlerken Amasra'da ise yaya yolunda resim çizen ve boyayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Bartın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Spor Yaz Okulları açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında çeşitli spor branşlarında çocukların sergilediği gösteriler de renkli görüntüler ortaya çıktı. Performansları ile alkış alan küçük sporcular, halat yarışması ile eğlenceli zaman yaşadı. Açılış programına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, 31 branşta açılan yaz okulları için şuana kadar 1530 kişinin müracaat ettiğini belirtti. Başvuru ve kayıtların devam ettiğini belirten Akkaş, "Çocuklarımız, gençlerimiz inşallah dolu dolu, spor dolu bir yaz tatili geçirecek. Kayıtlarımız bir süre daha devam edecek. Çocuklarımız hem keyifli bir yaz dönemi geçirecek, hem de burada yetenekleri tespit edilen gençleri, eğitim gördükleri okul idareci ve öğretmenlerine yönlendireceğiz. Başarılı bir sporcu olmaları için gereken desteği sürdüreceğiz" dedi.

Aktaş, kendisi ile halat çekme yarışı yapmak isteyen minik sporcuların talebini yerine getirerek, çocuklarla halat çekti.

Boydan boya yaya yolunu boyadılar

Amasra Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ise çocuklar ve velileri de tebeşir ile Sefa Park önündeki yaya yoluna resim çizdi. Hayal dünyalarını tebeşirle yola nakşeden çocuklar, çizdikleri resimleri de yine tebeşirlerle boyadı. Etkinlikte, çocukların yaptığı resimleri ilgiyle izleyen veliler de bir süre sonra ellerine tebeşir alarak, çocukluk dönemlerine geri döndü. Otobüs ve minibüslerle ilçeye gelen turistlerin şehir merkezine girmek için kullandığı güzergahta gerçekleşen etkinlikle yol rengarenk hale dönüşürken, yolu tebeşirlerle baştan başa boyayan çocuklar ve anneleri ise oldukça keyifli bir zaman geçirdi.

Emekli sınıf öğretmeni olan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, çocuklarla birlikte, resim çizip boya yaptı. Güneş ve deniz resmi çizen Başkan Çakır, "Okular tatil olunca, çocukların doyasıya eğleneceği bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın gözüyle, misafirlerimizin Amasra'ya önemli geçiş noktalarından bir olan Küçük Liman yolunu boyuyoruz. Bu etkinlikle misafirlerimiz, hem çocukların dünyası ile zihinlerindeki güzelliklerle şehre girmiş olacak. Hem de çocuklarımızı mutlu ettik" diye konuştu.