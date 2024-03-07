Kültür Sanat

Başkan Erbaş: "Sözü güzel söylemek kadar, güzel söz söylemek de oldukça önemlidir"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Müftülüğünce düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir söz medeniyetidir. Bu medeniyette sözü güzel söylemek kadar, güzel söz söylemek de oldukça önemlidir" dedi.

Ali Erbaş, Ankara Müftülüğü tarafından Melike Hatun Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen '5 Şairden 5 Şiir Okuma Yarışması Ödül Programı"na katıldı. Etkinlik Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü ve hayata geçirdiği çeşitli çalışmaların görüntüleri salondaki konuklarla paylaşıldı.

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada tarihte nice şairin, şiirleri aracılığıyla insanların kalbine girdiğine ve düşünceleriyle dimağlarda silinmez izler bıraktığını belirterek, "Nice şair, sadece acıyı, sevinci, umudu ve kederi dizelere dökmemiş, çağlar ötesine seslenmek suretiyle inanç, fikir, duygu ve idealin kendinden sonra gelenlere aktarımında adeta bir kandil görevi görmüştür." İfadelerini kullandı.

Sizler, şairi bol olan bir toprağın ve on dört asırdır şiir gibi ilmek ilmek örülmüş bir medeniyetin çocuklarısınız diyerek gençlere seslenen Erbaş, "Bu topraklarda Hacı Bektaş-ı Veli'den Mevlana'ya, Ahi Evran'dan Yunus Emre'ye, Mehmet Akif Ersoy'dan Necip Fazıl'a kadar nice edipler inanç ve düşüncelerini şiirin gücüyle insanlara ulaştırmışlardır. Dili bir nakkaş titizliğiyle ve bir sarraf inceliğiyle kullanmış bu müstesna şahsiyetler, büyük şairlerimiz şiirlerinde daima sevgiye ve muhabbete ve güzel ahlaka işaret etmişlerdir" diye konuştu.

Bu büyük şairlerin bugün sadece Anadolu'da veya İslam coğrafyasında değil, eserleriyle bütün dünyada hayranlıkla duyulan şahsiyetler olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen bu insanları yaşatan güç neydi? Şüphesiz bununla ilgili birçok şey söylenebilir ama ben bu hususta iki şeyin belirleyici olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi, onların ilhamlarını hakikatin kaynağı olan Kelamullah'tan ve 'gaye insan' olan Peygamberimizden aldıklarını düşünüyorum. İkincisi ise yaşadıkları çağın sorunlarına karşı mücadele eden aksiyoner kişilikleridir. Nitekim bu mümtaz şahsiyetler, insanlığa ufuk açan birer alim, arif ve edip oldukları kadar aynı zamanda İslam'ın medeniyet mefkuresinin yılmaz savunucuları olmuştur. Zira şiir, insana aksiyoner bir kişilik kazandıran muazzam bir sanattır."

Erbaş'ın konuşmasının ardından yarışmacılar sahneye gelerek şiir okuma performanslarını sergilediler. Jüri üyelerinin kazananı açıklamasının ardından sıralama yapan yarışmacılara ödülleri Ali Erbaş tarafından verildi.

Yarışmada erkekler kategorisinde dereceye giren Emirhan Çalık, Akif Can Parlatan ve Ömer Faruk Avcı'ya ödüllerini takdim etti.

Programa Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.