Bu da askıda bilet... Askıya ekmek değil, tiyatro bileti konuldu - Son Dakika

Bu da askıda bilet... Askıya ekmek değil, tiyatro bileti konuldu

DÜZCE Askıda ekmek ve askıda faturanın ardından bu kez askıya tiyatro biletleri konuldu. Düzceli tiyatro sanatçısı Selçuk Develi'nin öncülüğünde, daha çok insanın tiyatro izleyebilmesi için 'askıda bilet' uygulaması başlatıldı.

Tiyatro sanatçısı ve yönetmen Selçuk Develi, arkadaşının önerisiyle yeni bir uygulama başlattı. Arkadaşının, "Oyununu seyretmeye gelemeyeceğim ancak sana da destek vermek istiyorum. Ben biletleri alayım, sen Düzce Üniversitesi'nden gelen öğrencilere ver" demesi üzerine Selçuk Develi, 'askıda bilet' uygulamasını hayata geçirdi. Onlarca bilet askıdaki yerini aldı.

18 Aralık Cumartesi günü sahnelenecek olan 'Komedi Vakti' isimli tiyatro oyunu için askıya bilet koymak isteyen vatandaşlar da uygulama yoğun ilgi gösteriyor.

"Her şey spontane gelişti"

Uygulamayı arkadaşı sayesinde başlattığını söyleyen Selçuk Develi, "Aslında uygulamamızın çok da derin bir hikayesi yok. Yakın bir dostum oyunuma gelemeyeceğini ama bir miktar bilet alıp gelmek isteyen ama gelemeyen öğrencilere verebileceğimizi söyledi. Arkadaşımın bu düşüncesi aklıma askıda bilet uygulamasını getirdi. Askıda ekmek, askıda fatura gibi bir çok uygulama görüyoruz ama askıda bilet yoktu. Her şey spontane gelişti. Bende bu uygulamayı sosyal medyadan duyurdum, 'sizler de katılabilirsiniz' dedim. Sonrasında kendiliğinden 'askıda bilet' diye isimlendirildi, çok da hoş oldu" dedi.

"İnsanlar salona gelsin, tiyatro izlensin ve bu sanat büyüsün istiyoruz"

Çok güzel geri dönüşler aldığını kaydeden Develi, "İlk çıkarttığımız 1 saat içinde 70 bilet birikti. Üniversitedeki arkadaşlarımızdan liste istedik. Eğer bilet sayısı arttıkça sevgi evleri, gelmek isteyip bilet bulamayanlar, ekonomik gücü olmayan lise öğrencileri de gelebilir, herkes gelebilir. Bu uygulama güzel oldu. Yıllardır tiyatrolarda sahne alıyorum, çevremiz ve destek vermek isteyen çok. Bizler herkesin tiyatro ve sanatın içine girmelerini istedik. Tiyatro salonlarımız bir şekilde doluyor ama herkes katılsın istiyoruz. İlgi çok güzel. Uygulamamızda askıya giren bilet sayısı 70 oldu. Biz projenin devam etmesini istiyoruz. Sponsorluk ya da reklam istemiyoruz. İnsanlar salona gelsin, tiyatro izlensin ve bu sanat büyüsün istiyoruz. Birinci önceliğimiz ekonomik değil. Herkes o salonu doldursun ve tiyatrolar yaşasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.