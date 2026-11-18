Burhaniye ilçesinde, Üniversiteli gençler Havran'daki Kocaseyit anıtını ziyaret etti. Manevi rehber Mustafa Şen'in öncülüğünde düzenlenen ziyarette Çanakkale Kahramanının kabrinde dualar yapılırken, duygusal anlar yaşandı.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde okuyan 12 genç, Çanakkale Kahramanı Kocaseyit'in anıtını ziyaret etti. Kahraman'ın müzesinide gezen gençler, mezarda dualar yaptı. Manevi rehber Mustafa Şen'in öncülüğünde yapılan ziyarette dualar yapılırken, duygusal anlar yaşandı. Geziye katılan gençlere teşekkür eden Mustafa Şen, "Gençlerin tarihimize yön veren kahramanlarımızı yerinde yad etmesi ve bu bilinci taşımaları çok kıymetli. Koca Seyit'in (Seyit Onbaşı) milletimizin hafızasında ve Çanakkale Zaferi'ndeki yeri gerçekten bambaşka. Bu güzel ziyaret ve anlamlı organizasyon vesilesiyle, başta Koca Seyit olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah, dualarımızı kabul etsin" diye konuştu.