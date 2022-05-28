Bursa'da "6. Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı - Son Dakika
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Bursa'da "6. Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı

28.05.2022 15:50
Bursa'da "6. Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı

Bursa'da, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneğince Büyükşehir Belediyesinin himayesinde ve İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi ana sponsorluğunda bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı.

Bursa'da, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneğince Büyükşehir Belediyesinin himayesinde ve İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi ana sponsorluğunda bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı.

Dernek Başkanı Ebubekir Armağan, Hüdavendigar Kent Parkı'nda iki gün sürecek etkinliğin açılışında, Türk toplumunun sanattan mimariye, şehircilik anlayışından yönetime, siyasetten bir arada yaşama kültürüne bütün dünyaya örnek teşkil etmiş bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

Bugün bu misyonun devamı mahiyetinde dünyanın farklı ülkelerinden uluslararası öğrencileri Bursa'da misafir ettiklerini belirten Armağan, "40 ülkenin standında onlara ait kültürü, tat ve dokuyu keşfetme imkanımız olacak. Bu kadar farklı kültür, renk, dünyayı yorumlama biçimi ve inanış bizim için iyi bir fırsat ve biz bu fırsatı bir gelecek perspektifine olumlu yönde döndürmek istiyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Moğolistanlı Zolzaya Chuluunbaatar ise Bursa'nın misafirleri olduklarını, bu eşsiz şehir, tarih ve kültür başkentinde eğitim hayatları boyunca kaldıktan sonra ülkelerine döneceklerini ifade etti.

Chuluunbaatar, nice hatıralarla döneceklerini anlatarak "Fakat Türkiye mezunu olarak ülkemize dönmenin ne demek olduğunun da bilincindeyiz. Bizler kendi ülkemiz ve Türkiye arasında gönüllü birer kültür elçisi olarak döneceğiz ve ticaretten siyasete, eğitimden sivil toplum ilişkilerine köprüler inşa edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerin kurdukları stantlarda ülkelerini tanıttığı etkinlik, yarın akşam santur sanatçısı Sedat Anar'ın konseriyle sona erecek.

Bursa'da 6. Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı
Bursa'da 6. Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı
Bursa'da 6. Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı
Bursa'da 6. Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı
Bursa'da 6. Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı

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Kaynak: AA

İpekyolu, Türkiye, Bursa, İHH, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da '6. Uluslararası Öğrenci Buluşması' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "6. Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı - Son Dakika
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