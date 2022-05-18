Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi

Mersin Üniversitesinin (MEÜ) 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında şarkıcı Cem Adrian sahne aldı.
Aynı zamanda söz yazarı da olan Adrian, Çiftlikköy Kampüsünde verdiği konserde sevilen parçalarını seslendirdi.
Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, canlı sahne performansıyla beğeni topladı.
Adrian, konser sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sanatçıya çiçek takdim etti.
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