Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi

18.05.2022 01:17

Mersin Üniversitesinin (MEÜ) 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında şarkıcı Cem Adrian sahne aldı.

Mersin Üniversitesinin (MEÜ) 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında şarkıcı Cem Adrian sahne aldı.

Aynı zamanda söz yazarı da olan Adrian, Çiftlikköy Kampüsünde verdiği konserde sevilen parçalarını seslendirdi.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, canlı sahne performansıyla beğeni topladı.

Adrian, konser sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sanatçıya çiçek takdim etti.

Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi
Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi
Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi
Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon ZBEÜ Gençlik Festivali'nde Tuğkan sahne aldı ZBEÜ Gençlik Festivali'nde Tuğkan sahne aldı Mersin'de heyecanlandıran keşif... Çoban keçi ararken milattan önceki yazılı tasvirleri bulmuş Mersin'de heyecanlandıran keşif... Çoban keçi ararken milattan önceki yazılı tasvirleri bulmuş
Kaynak: AA

Cem Adrian, Konser, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
08:29 18 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:19 ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
08:07 18 Mayıs günü hava nasıl olacak? Marmara bölgesinde yaşayanlar şemsiyelerinizi hazırlayın, sağanak geliyor
08:03 18 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
07:55 Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti
07:54 NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle buluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Cem Adrian, Mersin Üniversitesinde konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement