Çocukların kahramanı Şakrak'ın 7'nci kitabı Tuzla'da tanıtıldı - Son Dakika
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Çocukların kahramanı Şakrak'ın 7'nci kitabı Tuzla'da tanıtıldı

13.10.2022 14:12
Çocukların kahramanı Şakrak'ın 7'nci kitabı Tuzla'da tanıtıldı

Çocuklara doğru rol modellerle dünya coğrafyamızı tanıtmak, insani değerleri anlatmak, kültürel ve tarihi birikimi geleceğe taşımak ve en önemlisi de ırk, dil, din, engel ayırt etmeden dünya çocuklarına faydalı içerikler sunmak için Ayşe Gül Kara Zorlu tarafından kaleme alınan Şakrak...

Çocuklara doğru rol modellerle dünya coğrafyamızı tanıtmak, insani değerleri anlatmak, kültürel ve tarihi birikimi geleceğe taşımak ve en önemlisi de ırk, dil, din, engel ayırt etmeden dünya çocuklarına faydalı içerikler sunmak için Ayşe Gül Kara Zorlu tarafından kaleme alınan Şakrak serinisin 7'inci kitabı Tuzla'da tanıtıldı. Tuzla'da yapılan bilim ve sanat çalışmalarının anlatıldığı kitabın tanıtım toplantısına yüzlerce çocuk katıldı.

Ayşe Gül Kara Zorlu tarafından kaleme alınan Şakrak serisinin 7'nci kitabı bugün düzenlenen lansmanla minik okurlarla buluşturuldu. Her serisinde Şakrak karakterinin farklı bir bölgeyi anlattığı kitabın 7'ncisi Tuzla ilçesinin tarihini, kültürünü bilim ve teknoloji mekanlarını zeka bilmeceleri ve şifrelerle eğlenceli dille anlatıyor. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kitabın yazarı Ayşe Gül Kara Zlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar Şakrak maskotu ile unutulmaz bir gün yaşadılar.

"İNSANOĞLUNUN SAHİP OLDUĞU TÜM TEKNOLOJİNİN TEMELİNDE BİLİM YATIYOR"

Açılış programında konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ayşe Gül Kara Zorlu hanımefendinin kaleme aldığı Şakrak karakterinin 7'inci serisinin lansmanını yaptık. Bir fuarda Ayşe Hanım ile karşılaştığımızda 'Şakrak serüveninin yeni kitabı bilim üzerine olabilir mi?' isteğinde bulunmuştum. Çünkü bilim bizim için çok kıymetli. İnsanoğlunun sahip olduğu tüm teknolojinin temelinde bilim yatıyor. Bilimsel bilginin toplumdaki faydasını ve toplumun geleceğindeki katkılarının çok net olduğunu biliyoruz. Toplum içindeki bireylerin çocukluk yaşlarından itibaren bilime ilgisinin artması ve bilimle beraber teknolojiyi geliştirme konusunda fayda sağlamaları için çocukluk yaştan itibaren bilime sevgisinin oluşması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Ayşe Hanım böylesine bir talebimiz karşısında bunun 'Hay hay' dediler ve başladılar. Çok zorlu ve yoğun bir çalışma sonrasında güzel bir eser ortaya çıkardılar. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARA HER ANLAMDA EĞLENEREK ÖĞRETECEK BİR MODEL ORTAYA ÇIKARMAK"

Şakrak karakterinin yaratıcısı Ayşe Gül Kara Zorlu da "Bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Şakrak sadece kitap hikayesi değil, biz önce Tuzla'yı gezdik, yaşadık, bilim ve teknolojiyle ilgili çalışmalarını 2 üniversite danışmanlığında bilimsel anlamda inceledik ve bir hikaye çıkarttık. Çocuklara ne anlatırsak anlatalım karakterler üzerinde anlattığımızda daha etkili olduğunu düşündüğümüz için Şakrak'la hikayenin içine zeka oyunları, bilmeceler yerleştirerek bir macera hikayesi çıkarttık. Amacımız çocuğun eğlenirken okuması. Biz, çocuklara iyiliği, doğruyu ve insani değerleri anlatan bir karakterimiz olsun. Karakterimiz önce kitapla başladı. Kitap karakterimizle her hikayede farklı konular işliyoruz. Bu defa da bilim ve teknolojiyi ele aldık. Bilim ve teknolojiyi de İstanbul'un bu anlamda merkezi olan Tuzla'dan başlattık. Sadece Tuzla'daki çocuklarla değil, İstanbul ve Türkiye'deki çocuklarla bilim ve teknoloji farkındalık kampanyası yapmak istedik. Umarım, hikayemizin sinema filmini de başkanımızla birlikte yapmak nasip olur. Amacımız çocuklara her anlamda eğlenerek öğretecek bir model ortaya çıkarmak" şeklinde konuştu.


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ÇOCUKLARIN KAHRAMANI ŞAKRAK'IN 7'NCİ KİTABI TUZLA'DA TANITILDI ÇOCUKLARIN KAHRAMANI ŞAKRAK'IN 7'NCİ KİTABI TUZLA'DA TANITILDI Tuzla Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek Tuzla Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek
Kaynak: DHA

Tuzla Belediyesi, Gül Kara, Çocuk, Tuzla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocukların kahramanı Şakrak'ın 7'nci kitabı Tuzla'da tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukların kahramanı Şakrak'ın 7'nci kitabı Tuzla'da tanıtıldı - Son Dakika
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