Denizli'de restore edilen tarihi Belenardıç Camisi'ni turistler gezdi - Son Dakika
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Denizli'de restore edilen tarihi Belenardıç Camisi'ni turistler gezdi

15.04.2022 14:20
Denizli'de restore edilen tarihi Belenardıç Camisi'ni turistler gezdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Halil Ağa tarafından 1884 yılında kesme ve moloz taştan inşa ettirilen ve restorasyonu geçen yıl tamamlanan Belenardıç Camisi'ne gelen bir grup turist, camiyi gezdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Halil Ağa tarafından 1884 yılında kesme ve moloz taştan inşa ettirilen ve restorasyonu geçen yıl tamamlanan Belenardıç Camisi'ne gelen bir grup turist, camiyi gezdi.

Kente 41 kilometre uzaklıktaki Belenardıç Mahallesi'nin merkezinde yer alan, girişindeki kitabede 1884'te yapıldığı, içindeki süslemelerin 2 yılda tamamlandığı belirtilen ve görselleriyle dikkat çeken camide iki yıl önce Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması geçen yıl tamamlandı.

Bölgeye turla gelen yerli ve yabancı turistler duvarlarında, kök boyası kullanılarak yapılmış bitki resimleriyle bezeli süslemelerin fotoğraflarını çekti.

Ayrıca misafirler, son cemaat yerindeki üçer şerefeli dört minareli cami resmini de dikkatle inceledi.

Kafileye Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi de eşlik etti.

Misafirlerden Afife Beşik, Denizli'deki ilk duraklarının tarihi cami ziyareti olduğunu belirterek, "Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyordum. İnanılmaz hoşuma gitti. İçeride o farklı kalem işçiliğini gördüm. Yani o terazinin olması cenneti ve cehennemin betimlenmesi ben bunu ilk defa gördüm, şaşırdım. Gerçekten çok güzel." dedi.

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Pamukkale, Denizli, turist, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de restore edilen tarihi Belenardıç Camisi'ni turistler gezdi - Son Dakika


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