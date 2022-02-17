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Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan hayatını kaybetti - Son Dakika

Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan hayatını kaybetti

17.02.2022 14:02
Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan hayatını kaybetti

Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını yitirdi.

Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını yitirdi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Demokan, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Demokan'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Armutalan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilecek.

1926 doğumlu Demokan'ın 2009'dan beri Marmaris Belediyesi Huzurevinde kaldığı bildirildi.

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Armutalan, Marmaris, Muğla, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan hayatını kaybetti - Son Dakika


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