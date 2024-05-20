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Devrek'te 19 Mayıs coşkusu akşam da devam etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları akşam da düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Devrek Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, halk oyunları ekiplerinin gösterileri, bando takımının konseri, animasyon şovlar, canlı langırt turnuvası, çocuklar için şişme oyun parkurları, canlı dart turnuvasının yanı sıra daha birçok etkinlik hazırlandı. Organize edilen etkinliklerin hemen ardından akşam saatlerinde DJ Emircan Saltabaş tarafından davetlilere müzik ziyafeti gerçekleştirildi. "Dev Fest Gençlik Festivali" adı altında hazırlanan ve yeni hizmete giren Egemenlik Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen, programa Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, başkan yardımcıları Ayhan Kazkondu ve Özcan Özmekik ve çok sayıda davetli katıldı.

Gençlerin doyasıya eğlendiği kutlamalarda özel eğitim gören çocuklar "Başkan Ulupınar" tezahüratları attı.

Herkesin bayramını kutlayan Başkan Ulupınar ise, "Kutlamalar öncesinde 20 gün mesire alanın bakımını yaptık ve festivale hazırladık. Gençlerimizle birçok program yapacağız, gençlerimizin her zaman yanındayız, onları her konuda destekleyeceğiz. En büyük zenginliğimiz gençlerimiz olduğunu biliyoruz. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın ve bize yeniden bir istiklal savaşı yaşatmasın, bu toprakları vatan yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, gazilerimize ve şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.