Dunaeva\'nın Sanat Evi: Çocuklar İçin Yaratıcı Bir Ortam

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Rus uyruklu 39 yaşındaki sanatçı Ekaterina Aleksandrovna Dunaeva, komşu çocuklarıyla evinde başlayan renkli sanat yolculuğunu, kurduğu sanat eviyle yaşam biçimine dönüştürerek onlara hayal güçlerini özgür bırakacak profesyonel eğitimler sunuyor.

Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde doğan Dunaeva, sanata olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren geliştirdi. 6 yaşında aldığı sanat eğitimiyle yeteneklerini pekiştiren Dunaeva, 1988'de Yekaterinburg N5 Sanat Okulu'ndan mezun oldu. Lise eğitimini Yekaterinburg Gymnasium N9 Lisesi'nin Mimarlık bölümünde tamamlayan Dunaeva, aynı dönemde Rusya Sanat Birliği'nde de eğitim aldı.

Sanatın yanı sıra spor alanında da başarılar elde eden Dunaeva, 2002'de Rusya Dağcılık Tırmanış Genç Milli Takımı'nda derece kazanmasının ardından profesyonel spor hayatını sonlandırdı.

2008 yılında Ural Devlet Mimarlık ve Sanat Akademisi (USUAA) İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan sanatçı, bu süreçte birçok sergi ve yarışmada ödüller kazandı. Dunaeva, 2012'de Ural Federal Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar grafiker ve kitap illüstratörü olarak çalıştı. 2014'te otizmli oğluna daha iyi eğitim olanakları sunabilmek için Eskişehir'e yerleşen Dunaeva, burada otizm farkındalığına yönelik önemli projeler gerçekleştirdi.

Dunaeva, 2017'de yazıp resimlediği "Uzay ve Arkadaşı" adlı çocuk kitabını yayımladı ve 2018'de "Oğlum" adlı kısa filmiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen kısa film yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Dunaeva'nın sözlerini yazdığı "Altmış Sekiz" adlı şarkı, Serenad Bayraktar tarafından bestelendi ve her yıl 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Anadolu Üniversitesi Çocuk Korosu tarafından seslendirilmeye başlandı.

2021 yılında özel bireylere eğitim veren Dr. Safa Halaç İlköğretim Okulu'nda "Kalpten Okuyan Kütüphane" adlı projeyi hayata geçiren Dunaeva, burada kütüphane tasarlayıp inşa etti. 2022'den itibaren her yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2 Nisan Dünya Otizm Günü reklam panosu tasarımlarını gönüllü olarak hazırlayan sanatçı, 2023'te Eskişehir'de "Kirli Önlük Sanat Evi"ni kurdu ve burasının bu yıl dernekleşmesine öncülük etti.

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimini sürdüren Dunaeva, aynı zamanda ressamlık, resim öğretmenliği ve sanat danışmanlığı yapıyor.

Dunaeva'nın Kovid-19 salgını sürecinde ev ortamında etrafındaki ilgili çocukların resim yeteneklerinin gelişimine yardımcı olmak için başlattığı eğitimler, "Kirli Önlük Sanat Evi"nde devam ediyor.

"Sanatı çocuklara sevdiriyoruz"

Ekaterina Aleksandrovna Dunaeva, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde evinde komşularının çocuklarıyla resim çizmeye başlamasının, sanat evi kurma fikrini ortaya çıkardığını anlattı.

O dönem yaptıkları çalışmaların ev ortamında sınırlı kaldığını belirten Dunaeva, "Evin içinde olmak artık bize yetmiyordu. Bu nedenle çok güzel ortam kurduk ve evden çıkma zamanının geldiğini anladık. Böylece bir sanat evi kurmaya karar verdik." dedi.

Dunaeva, çocukluktan itibaren aldığı yoğun sanat eğitimini çocuklarla paylaşmayı çok önemsediğini dile getirerek, kurduğu sanat evinde akademik sanat eğitiminin verildiğini söyledi.

Çocukların 5 yaşından itibaren sanat evindeki tüm eğitimlere katılabileceğini aktaran Dunaeva, "Burada sanatı çocuklara sevdiriyoruz. Bu yaşta en önemlisi çocuklara fazla baskı yapmamak, çok dikkatli yaklaşmak lazım. Biraz baskı yapılınca çocuklar sanattan soğuyabiliyor. Aldığım eğitimin hepsini onlarla paylaşıyorum çünkü çok yoğun eğitim aldım ve hepsi içimde kaldı. Bu, bir sanatçı için büyük problem. Bu bilgileri özellikle küçük yaştaki çocuklarla paylaşmak lazım." diye konuştu.

Sanat evinde çocukların kendi çizim tarzlarını kaybetmeden eğitim aldıklarını belirten Dunaeva, onlardan pozitif geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

"Burası sadece sanat evi değil, burası eğitim ve kültürün ne kadar önemli olduğunu gösteren bir yer. Burası eğitim yuvası, çocukların geleceklerinin yuvası." diyen Dunaeva, ileride burayı büyüterek güzel sanatlar ortaokulu ve lisesi açmayı hedeflediğini vurguladı.

"2025'te moda tasarımı üzerine bir sergi gerçekleştireceğiz"

Dunaeva, sanat evindeki atölyelere başvuruların sosyal medya üzerinden yapıldığını belirterek, "5-10 yaş grubuna haftada bir saatlik ders öneriyoruz. Şu an resim, seramik, dikiş ve animasyon atölyelerimiz bulunuyor. Yetişkinler için de çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Benim için burada 11 kadınla çalışıyor olmak çok güzel. Genç anneler ve güzel sanatlar eğitimi alan gençler için burası kendilerini gösterebilecekleri bir fırsat oluyor." şeklinde konuştu.

Mart ayında düzenledikleri ilk sergide 100 çocuğun yaptığı eserlerin sergilendiğini aktaran Dunaeva, şöyle devam etti:

"Serginin ardından çocukların eserlerinin tamamı kitaba dönüştürüldü. Çocuklarımızın eserleri kalıcı oldu. Bu, sanat evi için çok gurur verici bir durum. İlk sergiden sonra motivasyonumuz çok yükseldi. 2025'te moda tasarımı üzerine bir sergi gerçekleştireceğiz. Çocuklar, kendi tasarlayıp dikecekleri giysileri boyayacak ve bu tasarımları podyumda sergileyecekler. Rusya'da bu tür organizasyonları sıkça gördüm ve kendim de katıldım. Çocuklara harika duygu yaşatıyor. Bunun için hazırlıklara başlayacağız."

Atölyelerinde Türkiye ve Rusya kültürlerini bir araya getirdiklerini belirten Dunaeva, bu kaynaşmanın çocuklara büyük yaratıcılık kattığını, daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.