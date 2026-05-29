Eflani\'de Ayı Gülü Açtı

Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.

Düğünçiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında yılda bir kez çiçek açıyor.

Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.

Bin metrenin üzerindeki alanlarda doğal olarak yetişen çiçeği koparana ise 840 bin lira ceza kesiliyor.