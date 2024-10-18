Ekmek Toplayıp Güvercin Besliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ekmek Toplayıp Güvercin Besliyor

Ekmek Toplayıp Güvercin Besliyor

70 yaşındaki Osman Güler, günlük yürüyüşünde topladığı bayat ekmeklerle güvercinleri besliyor.

18.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, sokağa bırakılan bayat ekmekleri toplayan 70 yaşındaki Osman Güler, bu şekilde hem doktorunun tavsiye ettiği günlük yürüyüşünü tamamlıyor hem de yem bulmakta zorlanan güvercinlerin karnını doyuruyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan işçi emeklisi ve kronik şeker hastası Güler, doktorların tavsiyesi üzerine 1,5 yıl önce yürüyüşe başladı.

Genellikle mahalle aralarında yürüyen Güler'in dikkatini çöplerin yakınlarına bırakılan bayat ekmekler çekti ve bunu yem bulmakta zorlanan sokaklardaki güvercinler için değerlendirmeye karar verdi.

Günlük yürüyüşü esnasında sokak sokak dolaşıp çöplerin yanına bırakılan ekmekleri toplayan Osman Güler, daha sonra Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki evinin önüne gidiyor. Ekmekleri ufalayıp onlarca güvercini besleyip onlara su da veren Güler, evinin önündeki boş araziyi kuşların beslenme alanına dönüştürdü.

Osman Güler, AA muhabirine, şeker hastası olduğunu, kalp krizi geçirdiğini, doktorların da ilaç tedavisinden sonra yürüyüş tavsiye ettiğini anlattı.

Sağlık için her gün yürüyüş yapmaya başladığını belirten Güler, "Hem yürüyüşümü yapıyorum hem kuşlar için bayat ekmekler topluyorum. Yaklaşık 1 saat sürüyor. Daha sonra evimin yakınındaki araziye gelip kuşları besliyorum. Sonra yeniden ekmek toplamaya çıkıyorum. 2 torba bana yetiyor. İlk başladığımda daha az güvercin vardı ama sayıları gitgide arttı." diye konuştu.

Güler, her gün bu işi sıkılmadan severek yaptığını dile getirdi.

Güvercinlerin de kendini tanımaya başladığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Tek başıma olduğumda omzumun üzerine konuyorlar ama yabancı gelince korkuyorlar. Aramızda çok özel bir bağ var, yakalayıp öpüyorum, hoşlarına da gidiyor. Sularını da getiriyorum. Bazen pirinç pilavı bulup getiriyorum, o daha çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel bir duygu, gurur verici bir şey. Nasıl olsa öleceğim ama orada belki bizi gözetlerler, günahlarımız affedilir. Allah ömür verdikçe güvercinleri beslemeye devam edeceğim."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Osman Güler, Sağlık, Bayat, Çevre, Yaşam, Ekmek, izmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ekmek Toplayıp Güvercin Besliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:35:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ekmek Toplayıp Güvercin Besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.