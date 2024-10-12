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Kültür Sanat

Endülüs Festivali Tanca'da Başladı

Endülüs Festivali Tanca\'da Başladı

Fas, İspanya ve Portekiz'in katıldığı 13. Endülüs Festivali, 2030 Dünya Kupası için kültürel bağları güçlendiriyor.

12.10.2024 10:16
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13. Endülüs Festivali, İspanya ve Portekiz'in katılımıyla Fas'ın Tanca şehrinde başladı.

2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fas, organizasyonun diğer ev sahipleri İspanya ve Portekiz ile "Endülüs kültürü" paydasında kültürel bağ kurmak ve pekiştirmek hedefiyle bu yılki festivalde iki ülkeyi onur konuğu olarak ağırlıyor.

Endülüs Rüzgarları Mirasını Koruma Vakfı tarafından organize edilen 13. Endülüs Festivali, Fas'ın Tanca Şehrindeki Kültür ve Sanat Sarayında düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Açılış konuşması yapan Endülüs Rüzgarları Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ahmed Guennoun, Fas'ın 2030 Dünya Kupası organizasyonu öncesi ortaya koyduğu 2030 vizyonuna vurgu yaparak bu kapsamda İspanya ve Portekiz ile işbirliğinin kültürel altyapısının Endülüs paydası olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Endülüs Müziği Konseri başladı. Fas'ın ünlü müzisyenlerinin yer aldığı "Rabat Orkestrası" Endülüs Müziği'nden oluşan repertuvarını icra etti. Katılımcıların da yer yer eşlik ettiği konser beğeni topladı.

Tanca şehrindeki Endülüs Festivali 13 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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