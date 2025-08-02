Engelsiz Dünya İçin Mücadele

Doğuştan yüzde 94 bedensel engeli bulunan Veysel Çelikoğlu, kurduğu yardımlaşma derneği ile engellilere ve yetim çocuklara destek oluyor.

"Engelsiz bir dünya inşa etmek" fikriyle yola çıkan Çelikoğlu, 2018'de Ankara'nın Mamak ilçesinde "Engelsiz Dünya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"ni kurdu.

Topladığı yardımları 7 yıldır Türkiye'deki engelli ve yetim çocuklara ulaştırmak için çalışan Çelikoğlu, bu yardımları Afrika'daki yetimlerle de paylaşıyor.

Doğuştan bir eli, iki bacağı olmayan ve protez yardımıyla yürüyen Veysel Çelikoğlu, kurduğu dernekteki aktif çalışmalarından dolayı çevresinde "Engelsiz Veysel" olarak anılıyor.

Çelikoğlu, engelli ve yetimlere yönelik çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkati çeken Çelikoğlu, hükümetin ve yerel yönetimlerin engellilere kolaylık sağlayan faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Çelikoğlu, vatandaşlardan beklentilerini "Engelli park yerlerine, engelsiz kişiler araçlarını park ediyor ya da yürüme engelli çizgisinin üzerine araba park eden kişiler oluyor, biz engelliler güçlük çekiyoruz. Bu yüzden toplumdan, engelli bireylere karşı daha duyarlı olmalarını bekliyorum." sözleriyle dile getirdi.

Çelikoğlu, bugüne kadar engelli ve yetim çocuklara özellikle bayramlarda kıyafet başta olmak üzere, birçok yardımda bulunduklarını bildirdi.

Çelikoğlu, "12 ay boyunca gıda yardımları yapıyoruz. Evsiz kardeşlerimize sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Türkiye ve Afrika'da yetim çocuklara yemek ikramında bulunuyor ve Kurban Bayramı zamanında kurban kesimleri yapıyoruz." diye konuştu.

Ayrıca, yetim çocuklara kahvaltı organizasyonları, okul öncesi kırtasiye yardımları ve animasyon gösterileri düzenlediklerini de anlatan Çelikoğlu, onların ruhen de iyileşmesi yönünde çalıştıklarını vurguladı.

Her ay hazırladıkları gıda paketlerini, engellilere ulaştırıldıklarını anlatan Çelikoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün yaptığımız paketlerden biri, çok sayıda ilaç kullanmak zorunda kalmış, birçok hastalığı olan engelli bir kardeşimize gidecek. Bir diğer gıda yardım paketi, 33 yaşındaki yetim bir engelli kardeşimize ulaşacak. Bizim yardım ettiğimiz kitleler, çoğunlukla yetim, babası vefat etmiş aileler."

İyilikte köprü olduklarını ifade eden Çelikoğlu, "Engelli kardeşlerimiz, zaman zaman kira ve fatura ödemekte zorluk çekiyorlar. Onlara da yardımcı oluyoruz. Bu saydığım iyilikler, hep bağışçılarımız sayesinde oluyor." dedi.

Derneğin tek gelir kaynağının, düzenlenen yemek davetleri olduğunu belirten Çelikoğlu, gelen bağışların sadece gıda veya kıyafet yardımı için harcandığının altını çizdi.

"Amacım daha çok engelli kardeşimize ulaşmak"

Çelikoğlu, 2019'da engellilere yönelik kafe de işlettiğini anımsatarak yardım faaliyetlerinin yanı sıra girişimci çalışmalarıyla kendisi gibi engellilerle kaynaşma imkanı bulduğunu da söyledi.

Çelikoğlu, "Büyük hedeflerim var. Amacım, bu derneği büyüterek daha çok engelli kardeşimize ulaşmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak. Aynı zamanda daha çok yetim ailelere ulaşıp onlara yardım sağlamak istiyorum. En önemlisi de engelli kardeşlerimize iş istihdamı sağlayabilmek için bir işletme kurmak istiyorum. Çünkü onların evde canları çok sıkılıyor. Sosyal aktivite yapabilecekleri alanlar oluşturmak lazım." ifadelerini kullandı.

Veysel Çelikoğlu, kendisi gibi engellilere, hayata aktif katılımları konusunda şu mesajı verdi:

"Engelli kardeşlerime vermek istediğim mesaj, her zaman kendileriyle barışık olmalarıdır. Kendilerine güvensinler. Ben yaptıysam, onlar da yapabilirler. Bedenlerinden utanmasınlar. Azmettikten sonra, yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Ben buna inanıyorum."