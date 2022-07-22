Eskişehir'deki Yazılıkaya'da arkeolojik kazı çalışmaları başlayacak

Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçeleri sınırındaki Yazılıkaya'da arkeolojik kazı çalışmaları, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat'ın başkanlığında sürdürülecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Doç. Dr. Polat başkanlığında gerçekleştirilecek kazı çalışmalarında elde edilecek verilen Frig uygarlığa dair bilgiler sunacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Polat, 2017-2018 yıllarında Yazılıkaya/ Midas Vadisi'nde Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat'ın başkanlığında, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Programı Komisyonu tarafından desteklenen arkeolojik yüzey araştırmaları ve belgeleme çalışmalarının bu sezon başlanacak çalışmaların altyapısının oluşturulduğunu söyledi.

Frig kültürüne dair pek çok konunun büyük ölçüde gizemini koruduğunu belirten Polat, şöyle devam etti:

"Bu gizemin nedenleri arasında, antik dönem yazılı kaynaklarında aktarılan Frigler ile ilgili bilgilerin az, bazı durumlarda da birbiriyle çelişen ifadeler içermesidir. Yazılı belgelerin az, mevcut yazıtların ise hem kısa hem de yazıtların büyük bir kısmının adak yazıtı karakterinde olması da önemli sebeplerden. Ayrıca Frig kültürünün yayılım gösterdiği alanlarda arkeolojik kazıların ve araştırmaların da azlığının bu kültüre ait bilgilerin sınırlı kalmasında rolü var. Bu alanda yeni kazılar sayesinde elde edilecek her türlü arkeolojik verinin, bu kültürün karanlıkta kalan bölümünü aydınlatacak potansiyeli mevcut."

Doç. Dr. Polat, planlanan çalışmaların AÜ'nün desteklerinin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordineli olarak yürütüleceğini umut ettiklerini kaydetti.

Kazı çalışmalarının bu yıl içinde başlaması planlanıyor.