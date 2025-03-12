Fazıl Küçük Sempozyumu Gerçekleşti

Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu düzenlendi

ANKARA - Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu gerçekleşti. Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.

Dr. Fazlı Küçük Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Başkent Üniversitesi ortaklığında "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu", TİKA Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlendi. Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı. Açılış konuşmaları sonrası sempozyum için özel hazırlanan video seyredildi.

Dr. Fazıl Küçük'ün sadece bir siyasetçi olmadığını, aynı zamanda halkının sesi olmayı başarmış bir fikir ve dava adamı olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Doktor Küçük ve sonrasında merhum Rauf Denktaş'ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kimliğini, haklarını ve özgürlüğünü koruma yolundaki kararlılığının bir simgesidir. 1980 yılında başladığı Halkın Sesi gazetesiyle Kıbrıs Türk'ünün sesini dünyaya duyurmada çok önemli bir rol üstlenmiştir. O tarihten bu yana aralıksız olarak yayın hayatına devam eden bu gazete, Kıbrıs Türkiye için önemli bir sembol olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Dr. Küçük'ün mirasının gelecek nesillere aktarılması için destek verildiğini belirten, Bakan Ersoy, "TİKA Başkanlığımız aracılığıyla 2020 yılında Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde yer alan çalışma odasına merhum Dr. Fazıl Küçük'ün birebir gerçekçi bir balmumu heykeli yaptırılmıştır. Bunun yanı sıra Halkın Sesi gazetesi ve Dr. Küçük'e ait önemli belgelerin titizlikle taranarak, geniş kitlelerin erişimine sunulması için de gereken katkı verilmiştir. Sempozyumu Kıbrıs Türk halkına, lideri ve onun mücadelesinin tanıtılması Kıbrıs meselesinin doğru bir şekilde kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi için çok doğru bir adım olmuştur. Sempozyumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve İtalya'daki üniversite, kamu kurumu ve araştırma merkezlerinden yetkililer ile bilim insanların katılması ve toplamda 27 bildiri sunulacak olması da oldukça memnuniyet vericidir" dedi.

Doktor Fazıl Küçük'ün müsteşarının torunu olduğunu ve kendisini tanıdığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu mücadeleyi yürütmek bir ruh meselesidir. Doktor Fazıl Küçük'ün de geçmişine baktığınızda, genç bir doktor olarak adaya dönüşüyle ve bir hekim olarak, kendisini halk meselelerine adamış. Kıbrıs Türk Halkı'nın gayet iyi bildiği gibi ücretsiz fakire, fukaraya doktorluğu yapma suretiyle kendisini sevdirmiş. Kısa bir zaman içerisinde, toplum lideri olarak temayüz etmiş. Doktor Fazıl Küçük liderliği o şekilde üstlenebilmiş, cesaretiyle, öngörüsüyle 240 köyü dolaşmış ve örgütlemiş. 1942 yılında Kıbrıs'ta ayrı bir halk var, Türk halkı var şeklinde siyasetin de dolayısıyla temellerini atmış oluyor" diye konuştu.

Sempozyum sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili fotoğraf sergisini inceledi.