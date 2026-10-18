Gençler arası tiyatro finalinde Antalya'da 10 bin kişilik salon tamamen doldu - Son Dakika
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Gençler arası tiyatro finalinde Antalya'da 10 bin kişilik salon tamamen doldu

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Gençler arası tiyatro finalinde Antalya\'da 10 bin kişilik salon tamamen doldu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 11. Gençler Arası Tiyatro Türkiye Finali, Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı. Eser ve Berfu Yenenler'in stand-up gösterilerinin ilgi gördüğü gecede İl Müdürü Yavuz Gürhan, salonun tamamen dolduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tiyatro Türkiye Finali, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu'nun katılımıyla Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gençlerin sahne performanslarıyla yeteneklerini sergilediği gecede, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in stand-up gösterileri de izleyicilerden büyük ilgi gördü. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "10 bin kişilik spor salonumuzun tamamen dolması ve organizasyona gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin yeteneklerini sergilediği bu güzel organizasyona Antalya olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizin kendilerini sanatla ifade etmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve farklı deneyimler kazanmaları açısından bu yarışmaları çok kıymetli buluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gençler arası tiyatro finalinde Antalya'da 10 bin kişilik salon tamamen doldu - Son Dakika
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