Gömeç'te Posta Sanatı Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gömeç'te Posta Sanatı Sergisi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde uluslararası posta sanatı sergisi 'eARTh of Olive' düzenlendi.

26.11.2024 17:14
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Balıkesir'de Uluslararası Posta Sanatı Sergisi düzenlendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesi, Zeytinin Sanat Hali temasıyla Sabriye Çelik Uğuz ve Gizem Manisalı küratörler tarafından açık çağrılı uluslararası posta sanatı projesine ev sahipliği yaptı. Karaağaç Mahallesindeki Akkızhan Otelde gerçekleştirilen etkinlik çok sayıda sanatseveri buluşturdu.

Gömeç'in Karaağaç Mahallesindeki etkinlik, Türkiye ve 30 ülkeden yaklaşık 200 katılımcının eserleriyle "eARTh of Olive" Uluslararası Posta Sanatı Sergisine dönüştü. Sergi açılışı öncesinde, çeşitli atölye çalışmaları yapılırken, zeytin ile ilgili şiirler okundu ve dans gösterileri yapıldı. Sergi açılışına Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Soykan ile Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ile çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Avukat Gizem Manisalı; " Resmin birleştirici gücünü bu günde yeterince hissettik. Kalabalık bir katılım var. Sanatseverlerle buluştuğumuz bu keyifli hafta sonunda "eARTh of Olive" ilk sergisini yapmak gerçekten çok keyif verici. Çok heyecanlı. Umarım, bundan sonraki senelerde de zeytinin sanat halini farklı eserlerle yine tekrardan burada göreceğiz" dedi.

Prof.Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, " Gizim Manisalı ile birlikte bu sergiyi organize ettik. ""eARTh of Olive" Türkiye'den ve 30 ülkeden yaklaşık 200 eserin gelmesiyle birlikte bu sanata dönüştü. Posta Sanatı, herkesin paylaşabileceği sanatçıların, katılımcıların farklı alanlarda tematik olarak zeytine ait olarak yapmış olduğu eserlerini bize gönderdiler. Posta yoluyla, e-posta yoluyla. Uluslararası Posta Sanatını hafta sonu Edremit Körfezi'nde Gömeç de Özemle Yaşam da bir sergi haline dönüştürdük. Sergi olarak da yoğun bir katılımcı ile birlikte etkinliklerimizle birlikte, çocuklara ve gençlere zeytin temalı ve yetişkinlere etkinlikler düzenleyerek de bu günü, zeytinin sanat halini hem kutladık. Hem paylaştık. Gelecekte yeni projelerle buluşmak üzere" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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