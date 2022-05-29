'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı - Son Dakika
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'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı

29.05.2022 16:51

- 'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı Antalya'da 20. yılında gastronomi temasıyla Düzenlenen Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nde profesyonel şefler, tescilli lezzet gülüklü çorbayı, geleneksel tarifiyle yapmak için yarıştı.

- 'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı

ANTALYA - Antalya'da 20. yılında gastronomi temasıyla Düzenlenen Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nde profesyonel şefler, tescilli lezzet gülüklü çorbayı, geleneksel tarifiyle yapmak için yarıştı.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gülüklü Çorba Profesyonel Şefler Yarışması'na profesyonel mutfak şefleri Alanya'nın en sevilen çorbasını hazırlayarak maharetlerini sergiledi.

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen Gülüklü Çorbalar; geleneksel tarife sadık kalınması, lezzet ve sunum açısından değerlendirildi. Yemek yazarı ve TV yemek programlarıyla tanınan Elif Korkmazel sunuculuğunda gerçekleşen yarışmada yemek yazarı TV programcısı Sahrap Soysal, ünlü şef Özlem Mekik, Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Tarihçi Yazar Oğuz Korum, Alanya'nın sevilen öğretmeni araştırmacı yazar Haşim Yetkin, Polen Gıda işletmecisi Özgür Altun, Yalçınlar Otel Ekipmanları işletmecisi Zeki Korkmaz jüri olarak yer aldı.

"Geleneksel lezzetleri koruyan profesyonel mutfaklar ödüllendirildi"

Mutfak Mirası Projesi ile geleneksel lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması, Alanya turizminde gastronominin de yer alması ve Alanya'nın lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtılması amacı ile Alanya Belediyesi, geleneksel lezzetlerin profesyonel mutfaklara taşınması konusundaki çalışmalarına 'Gülüklü Çorba Profesyonel Şefler Yarışması' ile bir yenisi daha ekledi.

"Turizm sadece deniz,kum,güneş değil"

1.'liği Hatice Özböke, 2.'liği Nezir Şirin, 3.'lüğü Şükran Zafer ve Mutfak Mirası Özel Ödülünü Yüksel Tuncer'in kazandığı yarışma sonucunda açıklama yapan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, "Amacımız, Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi kendine has dokusu ve kültürü olan Alanya Mutfağı'nın korunması ve tanıtılmasıdır. Yöredeki eşsiz coğrafyamızın cömertliği sayesinde birçok besinin aynı kapta yolunu kesiştiren hem leziz hem besleyici hem de eşsiz bir lezzet mozaiği oluşturarak geçmişten günümüze kadar ulaşan kültürel mirasımız Gülüklü Çorba'nın tescilini şehre kazandırarak gelecek nesillere aktarılması adına güzel bir çalışmayı tamamlamıştık. Düzenlediğimiz bu yarışma ile turizmde önemli bir yeri olan profesyonel şeflerimizle birlikte Alanya Mutfağını tanıtmak adına güzel bir adım daha attık. Turizmin sadece deniz-kum-güneşten ibaret olmayıp kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtmak adına önemli bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünce ile mutfaklarını Alanya ve Türk mutfağına açan, misafirlerini ev konforuyla ve lezzetiyle ağırlayan değerli şeflerimize ve ekiplerine, turizm işletmelerimize ve kıymetli jüri üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı
'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı
'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı
'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı

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Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Gastronomi, Antalya, Alanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı - Son Dakika


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