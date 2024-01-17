Gümüşhane\'de Mermer Atölyesi Açan Kadın

Gümüşhane'de ailesine ait mermer fabrikasını 19 yıl işlettikten sonra kardeşine devreden 53 yaşındaki Nazmiye Yazıcı, atölye açıp mermerden hediyelik eşya üretme hayalini gerçekleştirdi.

Nazmiye Yazıcı, 2000'de memurluktan istifa ederek babasının Gümüşhane'deki mermer fabrikasında çalışmaya başladı. İki çocuk annesi Yazıcı, yaklaşık 19 yıl önce işletmeciliğini de devraldığı fabrikada tüm üretim aşamalarında çalıştı.

İşi bir süre önce kardeşine devreden Yazıcı, emekliliğin ardından uzun yıllardır kurduğu atölye açma hayalini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık iki ay önce İkisu mevkisinde atölyesini kuran Nazmiye Yazıcı, fabrikadan temin ettiği atık mermer parçalarını torna ve spiral makinesi yardımıyla işleyerek vazo, tabak, abajur ve hayvan figürleri gibi dekoratif eşyalar hazırlıyor.

"Sosyal medyada paylaştıktan sonra talep gelmeye başladı"

Nazmiye Yazıcı, AA muhabirine, bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Her zaman kendine ait bir atölye açarak gönlünce üretim yapmayı istediğini anlatan Yazıcı, "Fabrikada çalıştığım zamanlarda, hatta taşı tanımadığım zamanlardan önce de kendime ait bir atölye kurmayı, bu atölyede ilk önce ağaçtan, taşı tanıyınca da doğal taştan süs eşyaları üretme hayalimi iki ay önce gerçekleştirmeye başladım." dedi.

Yazıcı, mermer işlemeye fabrikada başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fabrikamızda ihracat veya proje için kesilen bloklarda mutlaka kırıklar oluşuyor. Taş aslında cam gibidir. Bu nedenle kırılıyor, malzemelerden artıklar oluyor. Bu artıklar fabrikalarda belli bir süre sonra yığıntı haline geliyor, atılacak yer aranıyor. Ben sürekli küçük çeşmeler yaparak bu atık malzemeleri değerlendiriyordum. Tabi ki hepsini bitiremiyordum. Bitirmeye ömrüm de yetmez. Kendi atölyemi açtıktan sonra daha seri işleyebiliyorum. Atık malzemeleri geri kazandırıyorum. İnsanların zevkleri ve istekleri doğrultusunda işliyorum."

Taşlara boyut verdikten sonra makinede işlediğini belirten Yazıcı, "Bizim sloganımız şu, 'siz hayal edin çizin, taştan yapalım.' Tabak, küllük, vazo, hayvan figürleri, gece lambaları ve meyve kaseleri gibi birçok eseri oluşturuyorum." diye konuştu.

Yazıcı, hayal dünyasını mermere yansıtmaya çalıştığına işaret ederek, "Şimdilik kendi hayal dünyamızı yapıyoruz. Hobi olarak başladım. Sosyal medyada paylaştıktan sonra talep gelmeye başladı. Şimdi taleplere cevap vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.