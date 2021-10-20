Üye Girişi
Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

20.10.2021 09:52

Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor Erzurum'un Oltu ilçesi Sülünkaya köyündeki Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor.

Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Sülünkaya köyündeki Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor.

Oltu'ya bağlı Sülünkaya köyü yaylasında bulunan Çayırın Mağarası'nın turizme kazandırılması isteniyor. Bölgenin en dağlık bölgesinde yer alan Sülünkaya köyünde birçok mağara bulunuyor. Bunlardan en önemlisi olan Çayırın Mağarası 15 metre yüksekliğinde, 20 metre derinliğinde iki bölümden oluşurken, mağarada bir de geçiş bulunuyor.

Sülünkaya köyü sakinlerinden Muammer Yeşilyurt, "Çocukluğumuzda biz bu mağarada saklambaç oynardık. Yazın çobanlar koyunlarını getirip bu mağaraya kapatırlar, ön tarafına yapmış oldukları barakada kalırlar. Koyunlar serinlerler. Biz bu mağarayı turizme kazandırmak istiyoruz. İlginç bir mağaradır, içeriden birbirine geçiş yerleri var. Gelip görmelerini tavsiye ederiz" dedi.

Mağarayı ziyaret eden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Doğa yürüyüşü yaparken rastladığımız mağara gerçekten gezmeye değer. Bu bölgede birçok mağara var. Turizme kazandırılsa bölgenin tanıtımına katkı sağlar diye düşünüyorum" dedi.

Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

Erzurum, Oltu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğazı kesilerek öldürülen karısından 3 gün sonra cesedi bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş 09:51 Boğazı kesilerek öldürülen karısından 3 gün sonra cesedi bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Irak ve Suriye'ye sınır ötesinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 09:47 Irak ve Suriye'ye sınır ötesinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız 09:25 Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez 09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı 07:53 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar 07:46 Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim 01:02 Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 23:14 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı
09:46 Irak ve Suriye'ye sınır ötesinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
09:29 Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak
09:24 Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız
09:22 Dört odacıklı midesiyle nesli tükenmekte olan vahşi sika geyiği, Çin'de köpekten kaçarken görüldü
09:09 Son dakika! Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı
09:09 Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı
09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez
08:36 Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor
08:23 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı         
09:51
Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar         
09:49
Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak         
09:29
Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı         
09:09
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?         
08:19
Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi         
07:48
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir         
00:41
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 09:59:22. #1.12#
SON DAKİKA: Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement