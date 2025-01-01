Haluk Levent'ten Depremzedelere Ücretsiz Konser - Son Dakika
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Kültür Sanat

Haluk Levent'ten Depremzedelere Ücretsiz Konser

Haluk Levent, Depne'de afetzedelere ücretsiz konser vererek moral kaynağı oldu.

01.01.2025 01:46
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Hatay'ın Defne ilçesinde şarkıcı Haluk Levent, afetzedelere ücretsiz konser verdi.

Ahbap Derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yaptığı çalışmalar sırasında verdiği konser sözünü yerine getirdi.

Levent, Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı'nda depremzedelere özel konser verdi.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Levent'e, afetzedeler de eşlik etti.

Levent, konserde beraber sahne alma sözünü verdiği bazı yerel sanatçılarla şarkı söyledi.

Kalabalık, şarkıcı Levent'le birlikte yeni yıla geri sayım yaparak girdi.

Konserde konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay'a desteklerinden dolayı Haluk Levent'e teşekkür etti.

Haluk Levent'in Hatay'a önemli katkılarının olduğunun altını çizen Masatlı, "Deprem zamanından itibaren kendisinin maddi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bir kardeş, bir dost, bir can yoldaşı gibi şehrimize hizmet etmeye başladı." dedi.

Masatlı, 2025 yılının Hatay ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Haluk Levent'ten Depremzedelere Ücretsiz Konser - Son Dakika

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