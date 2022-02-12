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Hatay Medeniyetler Korosu Yargıtay'da konser verdi - Son Dakika

Hatay Medeniyetler Korosu Yargıtay'da konser verdi

12.02.2022 12:10
Hatay Medeniyetler Korosu Yargıtay'da konser verdi

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup sanatçıların bulunduğu Hatay Medeniyetler Korosu, Yargıtay Başkanlığı ile Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, İskenderun Belediyesi ve Hatay Vakfı iş birliğiyle konser verdi.

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup sanatçıların bulunduğu Hatay Medeniyetler Korosu, Yargıtay Başkanlığı ile Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, İskenderun Belediyesi ve Hatay Vakfı iş birliğiyle konser verdi.

İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'ndaki konsere, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekili, Adalet Bakan yardımcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Hatay milletvekilleri ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Cumhuriyet savcıları, tetkik hakimleri ve Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer de katıldı.

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Yargıtay, Antakya, Konser, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay Medeniyetler Korosu Yargıtay'da konser verdi - Son Dakika


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