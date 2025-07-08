Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Dosta Doğru" söyleşi programına katıldı.
Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, ilahiler ile başladı.
Söyleşiye konuşmacı olarak katılan ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ahir zamanın yaklaştığını belirterek, "Filistin ve Gazze'de insanlar ölüyor. Binlerce insan öldü Gazze'de." dedi.
Katıldığı programlardaki anılarını anlatan Hatipoğlu, program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hatipoğlu Trabzon'da 'Dosta Doğru' Programında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?