Hattuşa'nın Kazma Ustası Mehmet Erdek - Son Dakika
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Hattuşa'nın Kazma Ustası Mehmet Erdek

Hattuşa\'nın Kazma Ustası Mehmet Erdek
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51 yıldır Hattuşa Antik Kenti'nde çalışan Mehmet Erdek, birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardı.

KEMAL CEYLAN/ ŞAHİN ŞEKER - Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde 51 yıldır kazma ustası olarak görev alan Mehmet Erdek, yarım asırdır arkeolojik kazılara katkı sunuyor.

Üç çocuk babası 66 yaşındaki Erdek, babasının bekçilik yaptığı Hattuşa Antik Kenti'nde 1975'te 15 yaşındayken çalışmaya başladı.

Mesleğinin inceliklerini öğrendiği babasının 1993'te vefat etmesinin ardından kazılarda çalışmaya devam eden Erdek, ustalığa terfi etti, yaklaşık 2 kilometrekarelik antik kentin birçok noktasında kazmasıyla çalıştı.

Hattuşa'da kazı başkanları Peter Neve, Jürgen Seeher ve Andreas Schachner ile birlikte çalışan Erdek, yarım asırda Hititler'den kalma birçok mühür, tablet, bronz obje ve mimari yapının gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağladı.

Bu sürede kazı bekçisi olarak atanıp resmi görev de alan Erdek, yaş haddi nedeniyle 2 yıl önce emekli oldu. Babası gibi bekçilik ve kazma ustalığı işlerini birlikte yürüten Erdek, emekli olması nedeniyle 2 sezondur yalnızca kazı alanında kazma ustalığı görevini sürdürüyor.

"Bu iş sağlığıma iyi geliyor"

Erdek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir çocukken başladığı kazılara sağlığı izin verdiği müddetçe devam edeceğini söyledi.

Eline kazmayı ilk kez 15 yaşında, Hattuşa Antik Kenti'nin Yerkapı bölgesinde aldığını belirten Erdek, 51 yıldır kimseyi kırmadan, üzmeden çalışmaya gayret ettiğini vurguladı.

İşini çok sevdiğini dile getiren Erdek, "Gurbete gider gelirdim, mevsimi geldiğinde buradaki kazıda çalışırdım. Sonra beni burada resmi göreve aldılar, bekçilik yaptım. 2 yıl önce yaş nedeniyle emekli oldum. Binbir türlü iş yaptım. Kazı alanında şu anda kazmacı olarak çalışıyorum. Bu iş hem evime katkı sağlıyor, hem de sağlığıma iyi geliyor." dedi.

"Yüzlerce tablet, figürler, bronzlar buldum"

Kazının yalnızca toprak, taş ve kayadan oluşmadığını, birçok inceliğinin olduğunu aktaran Erdek, şöyle konuştu:

"1975'ten beri çalışıyorum, burada birçok şey öğrendim. Burada bulduğum en ilginç şey, ayakkabı şeklinde 2 mühür. Yüzlerce tablet, figürler, bronzlar buldum. Hattuşa'da kazı alanında kazmamın değmediği yer kalmadı. Çok insanla çalıştım. Hiç kimseye ne büyüklendik, ne küçüklendik. Benim babam da öyleydi. İnsanlıktan, doğruluktan hiç ayrılmadık."

Erdek, ilk kazının 120 yıl önce başladığı bölgede birçok medeniyetin yaşadığına işaret ederek, "Her gelen bir duvar örmüş, başka bir duvarı yıkmış, yapısını değiştirmiş. Buralarda çalışıyoruz. Genellikle Hititler'in duvarları çok güzel örülmüş. Onları çıkarıyorum. Bazen çanak, çömlek denk geliyor. Toprakları, tabakaları inceleyerek araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hattuşa'nın Kazma Ustası Mehmet Erdek - Son Dakika

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