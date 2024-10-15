Hikmet Şimşek Anma Konseri

Kültür Sanat

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, kurucusu ve ilk şefi Hikmet Şimşek'i doğumunun 100'üncü yılında, yönettiği son eser olan Yunus Emre Oratoryosu ile anacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, anma konseri 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı sahibi şef Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, orkestranın koro şefliğini Ahmet Kahyaoğlu üstlenecek.

Ünlü orkestra şefi Hikmet Şimşek'in yönettiği son eser olan "Yunus Emre Oratoryosu"nun seslendirileceği anma konserinin solistleri ise Eylem Demirhan Duru, Nesrin Gönüldağ, Ufuk Toker ve Tuncay Kurtoğlu olacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi korosunun da yer alacağı konserin biletleri AASSM gişelerinden veya biletinial.com'dan temin edilebilecek.

Türk eserlerinin yurt dışında tanınmasını sağladı

Hikmet Şimşek, Türkiye'deki ilk müzik festivallerini yönetmesinin yanı sıra yurt dışında yönettiği 200 kadar konserin büyük çoğunluğunda Türk eserlerinin tanınmasını sağladı.

Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi de olan Şimşek, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı da yönetti, klasik müzikte birçok ilke imza atarak sayısız ödül aldı.

15 yıl boyunca TRT ekranlarında "Pazar Konseri" programıyla evlere konuk olan Şimşek, yurt dışında plak kaydı yapan ilk Türk orkestra şefi oldu.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının kurucusu ve ilk şefi olan Şimşek, 12 Ekim 2001'de Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti.