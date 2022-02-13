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İHH Antalya Şubesi'nden Suriye'ye 11 yılda 4 milyon liralık yardım - Son Dakika

İHH Antalya Şubesi'nden Suriye'ye 11 yılda 4 milyon liralık yardım

13.02.2022 18:54
İHH Antalya Şubesi'nden Suriye'ye 11 yılda 4 milyon liralık yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, şubenin kurulduğu 2011 yılından beri Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 milyon lira yardım gönderdiğini bildirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, şubenin kurulduğu 2011 yılından beri Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 milyon lira yardım gönderdiğini bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine, derneğin 2011 yılında Antalya şubesini açarak aynı yıl hizmete sunduğunu belirtti.

Antalya şubesinin Kadın Komisyonu, Genç İHH Komisyonu, Yetim Birimi ve diğer komisyonlarla çalıştığını aktaran Yıldırım, "Komisyonlarımızla Suriye'ye yardım göndermek için 11 yıldır çalışıyoruz. Bu zamana kadar sadece Antalya'dan Suriye'ye 207 tır yardım gönderdik. Yardımsever vatandaşlarımız ve vakfımız işbirlikleriyle zekat yardımları, çadır, yemek ve kıyafet gönderiyoruz. Diğer yandan da nakit yardımlar kadar briket ev yapımı, yetim ve eğitim desteklerimiz var." dedi.

En son "Bebekler Üşümesin" kampanyasıyla sadece Antalya'dan 7 bin battaniye gönderdiklerini anlatan Yıldırım, şimdi de bot ve mont kampanyası başlattıklarını ve kış mevsimi şartlarında zorluk çeken insanlara yardım göndereceklerini vurguladı.

Suriye'deki insanların sadece yemek ve giyecek ihtiyacı olmadığını, savaş mağduru çocukların eğitimine yönelik yardımları da önemsediklerini belirten Yıldırım, eğitim ihtiyacı olan gençler için de çok ciddi üniversite yatırımlarının olduğunu kaydetti.

Son verilere göre Türkiye'nin 81 ilinden günlük ortalama 6 ila 7 tırın Suriye'ye yola çıktığını anlatan Yıldırım, Türkiye'nin bölgede çok ciddi çalışmalar yaptığını ifade etti.

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Türkiye, Antalya, Suriye, İHH, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İHH Antalya Şubesi'nden Suriye'ye 11 yılda 4 milyon liralık yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH Antalya Şubesi'nden Suriye'ye 11 yılda 4 milyon liralık yardım - Son Dakika
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