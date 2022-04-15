İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi - Son Dakika
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İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi

15.04.2022 07:57
İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine ramazan vesilesiyle yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine ramazan vesilesiyle yardımda bulundu.

Vakıf, 2022 ramazan çalışmaları kapsamında, Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya, Venezuela ve Brezilya'da kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu yıl "Ramazanı Yaşat" sloganıyla çalışmalar yürüten İHH ekipleri, Kolombiya'nın başkenti Bogota, Venezuela'nın başkenti Karakas ve Brezilya'nın Sao Paulo kentinde toplam 785 ramazan paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardımlardan büyük memnuniyet duyan ihtiyaç sahipleri, hayırseverlere dua ederek teşekkürlerini iletti.

İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi
İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi

YORUMLAR
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Latin Amerika, Kolombiya, Brezilya, İHH, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi - Son Dakika


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