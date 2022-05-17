İnşaat sektöründe yaygınlaşan "perlit" yurt dışında da talep görüyor - Son Dakika
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İnşaat sektöründe yaygınlaşan "perlit" yurt dışında da talep görüyor

17.05.2022 12:36

Erzincan'da çıkarılan, başta inşaat ve yapı sektörü olmak üzere topraksız tarım, gıda, kimya ve kozmetik sanayisi gibi birçok alanda kullanılan perlit madeninden elde edilen ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Erzincan'da çıkarılan, başta inşaat ve yapı sektörü olmak üzere topraksız tarım, gıda, kimya ve kozmetik sanayisi gibi birçok alanda kullanılan perlit madeninden elde edilen ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Mollaköy beldesinde 1969'da perlit madenini bulan iş insanı Düzgün Ürün, bu madenin inşaat ve yapı sektörlerinde kullanılması için 2002'de Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kurdu.

Yüksek mukavemet ve ısı yalıtımı özelliğine sahip perlitten ilk olarak kiremit üretmeye başlayan Ürün, daha sonra 2012'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat ederek gerekli izin ve desteğin alınmasının ardından aynı madenden inşaat sektöründe kullanılan termosıva ve termoşap üretti.

Kamu-sanayi iş birliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Ürün, deprem riskinin yüksek olduğu kentte, depreme karşı dayanıklı binaların üretimi için perlit madeninin betonda kullanımı için bazı üniversitelere bilimsel çalışma yaptırdı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) da perlit madeni açısından zengin olan bölgede üretim gerçekleştiren işletmelere yönelik sektörel destek programları kapsamında makine-ekipman ile finans desteği sağladı.

Dünyadaki perlit rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Erzincan Perlit Maden İşletmesi (ERPER) ve PERSAN Şirketleri İşletme Müdürü Bahadır Gürpınar, AA muhabirine, perlit madeninin başta yapı malzemeleri sektöründe olmak üzere tarım, kimya, kozmetik gibi birçok alanda kullanıldığını anlatarak şöyle konuştu:

"Fabrikamızda doğal perlit madeniyle kiremit ve inşaat aksesuarlarını üretiyoruz. Yine perlite dayalı yapı kimyasalları ile yalıtım sistemleri üretimimiz de var. Fabrikamızda genleştirilen perlit topraksız tarım alanlarında kullanılmasının yanı sıra bu ürünü ham madde tedarikçisi olarak dış devletlere ve ülkemizin farklı noktalarına gönderiyoruz. Dünya rezervinin yüzde 75'inin Türkiye'de bulunduğu yerli ve milli doğal perlit madenimizin her geçen gün değeri artmaktadır."

Gürpınar, perlit madeninin volkanik ve camsı yapıya sahip olduğunu belirterek "Perlit madeni belli bir ısıyla ani olarak buluştuğunda genleşebilen doğal cevherdir. Söz konusu maden genleştiğinde ise ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Fabrikamızda ürettiğimiz perliti özellikle çetin geçen kış şartlarında mukavemeti yüksek ve ısı tasarrufu sağlayan önemli ürüne dönüştürmekteyiz." diye konuştu

Perlite yurt dışından da talep var

Perlitten üretilen ürünlere yurt dışından her geçen gün talebin arttığını ifade eden Gürpınar, " İsrail'den özellikle perlit grubumuzda ürettiğimiz ürünlere yönelik çok ciddi talep var. İsrail, Irak ve Gürcistan gibi ülkelere ham maddenin yanı sıra yalıtımda kullanılan termoşap, termosıva ile fabrikamızda üretilen diğer ürünlerin sevkini sağlamaktayız. Bu yıl 5 milyon dolar ihracat hedefimiz bulunuyor." dedi.

Gürpınar, perlit madeninden beton üretimi gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek "Perlit birinci derece deprem bölgesi olan ilimizde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Perlit betonu binaların mukavemetini önemli ölçüde artıracaktır. Böylelikle binalarımızda daha güvenli oturmaya başlayacağız. Birçok üniversite ile iş birliği devam etmektedir." ifadesini kullandı.

KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek de bölgenin zengin ve kaliteli perlit yataklarına sahip olduğunu ifade ederek "Perlit fiziksel ve kimyasal özellikleriyle günümüz dünyasında birçok sektörde kullanım alanı giderek genişleyen çok değerli madendir. Türkiye perlit ticareti bakımından potansiyel arz eden önemli noktalardan birisidir. Perlit, bu yönüyle Erzincan'ımızın bir nevi inci taşıdır. KUDAKA olarak kentte faaliyetlerini sürdürmekte olan 3 ayrı paydaşımıza finansal destek sağladık." şeklinde konuştu.

İnşaat sektöründe yaygınlaşan perlit yurt dışında da talep görüyor
İnşaat sektöründe yaygınlaşan perlit yurt dışında da talep görüyor
İnşaat sektöründe yaygınlaşan perlit yurt dışında da talep görüyor
İnşaat sektöründe yaygınlaşan perlit yurt dışında da talep görüyor

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Kaynak: AA

Erzincan, Türkiye, İnşaat, Tarım, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İnşaat sektöründe yaygınlaşan 'perlit' yurt dışında da talep görüyor - Son Dakika


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