İspanya'dan EBU'ya İsrail'e karşı başvuru - Son Dakika
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Kültür Sanat

İspanya'dan EBU'ya İsrail'e karşı başvuru

İspanya, Eurovision'da İsrail'in katılımına karşı EBU'ya resmi başvuruda bulundu, oylama sistemini sorguladı.

20.05.2025 23:10
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Eurovision'a İsrail'in katılımına karşı çıkan İspanya devlet televizyonu RTVE, Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) yazılı başvurarak, Eurovision Şarkı Yarışmasında telefonla yapılan halk oylamasının tam bir incelemeden geçirilmesini talep etti.

RTVE, 18 Mayıs'ta EBU'ya sözlü olarak yaptığı başvuruyu bugün yazıya dökerek resmileştirdi.

İspanyol televizyonu, kamuoyu ile paylaştığı EBU'ya gönderdiği yazılı başvuruda, İsrail'in Eurovision'a katılımı konusunda "büyük endişe" duyduğunu yineledi.

RTVE Genel Müdürü Jose Pablo Lopez'in imzasını taşıyan ve Eurovision'un oylama sisteminin bağımsız bir denetime ve kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmasını talep eden başvurunun, EBU Genel Müdürü Noel Curran ile Eurovision Genel Müdürü Martin Green'e hitaben yapıldığı görüldü.

RTVE, "Eurovision'da ülkeler tarafından organize edilmiş dış müdahalelerin olmamasını sağlamak amacıyla yarışmada oylama formatında düzenlenme yapılmasını" talep etti.

"Eurovision'da İsrail'in katılımı, şeffaflığı, meşruiyeti ve mevcut oylama sisteminin algılanan bütünlüğü konusunda ciddi endişelerin olduğunu" vurgulayan RTVE, bunlara karşı önlem alınmasını istedi.

"EBU insan haklarına olan bağlılığını asla unutamaz." denilen yazıda, "İsrail'in dahil edilmesi, Eurovision Şarkı Yarışması'nın temsil ettiğini iddia ettiği barış, adalet ve insan haklarına saygı değerleri ışığında değerlendirilmelidir." ifadeleri yer aldı.

İsviçre'nin Basel kentinde 17 Mayıs'ta yapılan 2025 Eurovision Şarkı Yarışması finaline Yuval Raphael'in "New day will rise" adlı şarkısıyla katılan İsrail, 37 ülkenin profesyonel jürilerinin toplam oylarında 60 puanla alt sıralarda yer alırken, telefonla gelen halk oylarında 297 ile en fazla oyu alarak toplamda 357 puana çıkarak, yarışmayı kazanan Avusturya'nın ardından 2. olmuştu.

EBU'nun yaptığı bir araştırmada da, İsrail hükümetine bağlı resmi bir kuruluşun, bu ülkenin Eurovision finalindeki temsilcisinin oylarını artırmak için dijital reklam kampanyası yürüttüğü ortaya çıkmış, RTVE'ye konuşan uzmanlar da, Eurovision'daki halk oylamasında bir kişinin bir telefon ve bir kredi kartıyla bir ülke için 20 kereye kadar oy kullanabilmesi nedeniyle sistemin "manipüle edilebilir" olduğunu savunmuştu.

İspanya iki aydır İsrail'in Eurovision'dan men edilmesini talep ediyor

İspanya, Gazze'de devam eden soykırımından dolayı İsrail'in Eurovision'dan men edilmesine ilişkin nisan ayından bu yana girişimlerde bulunmuştu.

RTVE, Eurovision öncesinde nisan ayında EBU'ya bir mektup yollayarak, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'in Eurovision'a katılmasının engellenmesi için iç tartışma başlatılmasını istemiş ancak bu kabul edilmemişti.

Tepkisini Eurovision sırasında da ekranlara taşıyan RTVE, ikinci yarı finalde İsrail'in temsilcisi sahneye çıkacağı sırada festival yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela aracılığıyla "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımının tartışılmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bini aştı. Bunların 15 binden fazlası çocuk. Bu herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

EBU, bu ve benzeri ifadelerin final gecesi İsrail'e karşı kullanılması halinde RTVE'yi ceza almakla tehdit ederken, İspanya devlet televizyonu da Eurovision canlı yayınına geçmeden önce "İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj paylaşmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası yarışmalardan ve etkinliklerden men edilmesini talep ederek, "Üç yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı. İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İspanya'dan EBU'ya İsrail'e karşı başvuru - Son Dakika

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