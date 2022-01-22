Kadıköy'de 400 yıllık tarihi mezarlık harabeye döndü - Son Dakika

Kadıköy'de 400 yıllık tarihi mezarlık harabeye döndü

Kadıköy'de tahribata uğrayan tarihi mezarlık havadan görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın son parçası olan ve içerisinde Osmanlı sarayında görev yapmış isimlerin de mezarlarının bulunduğu Ayrılık Çeşme Mezarlığı harabeye döndü. 400 yıllık mezar taşları tahrip edilirken, tarihi mezarlık definecilerin istilasına uğradı. Tarihi mezarlık havadan böyle görüntülendi.

Üsküdar'dan başlayıp Kızıltoprak'a kadar uzanan büyük Karacaahmet Mezarlığı'nın günümüze kalabilen son parçası olarak bilinen Ayrılık Çeşme Mezarlığı'nın harabe görüntüsü görenlerin içini sızlatıyor. İlk definlerin 400 yıl önce yapıldığı bilinen mezarlığa defin işlemi 20. yüzyıl başlarına kadar devam ettiği biliniyor. Mezarlıktaki mezar taşlarının çoğu tahrip edilmiş, bazılarının baş kısmı düşmüş ve bazı yerlerde taşlar toplu olarak bir araya dikilmiş. İddialara göre, mezarlığın dönem dönem defineci talanına da uğradığı iddia edilenler arasında.

"Saray çalışanlarının mezarı var"

Mezarlıkta Osmanlı Sarayı'na mensup görevli kişilerin ve toplum içinde statüsü yüksek saray çalışanlarının yakınlarının kabirleri de bulunuyor. Mezarlığın yıllar içerisinde şehir geliştikçe Acıbadem Caddesi'nden inerken sağ tarafta kalan kısmının yol çalışmaları nedeniyle istimlak edildiği de öğrenildi. Mezar taşlarında ağır tahribat olan mezarlıkta yıllardır herhangi bir çalışma yapılmazken tarihi mezarlık drone ile havadan görüntülendi.

"Sahip çıkmazsak burası da bir gün yok olacak"

Mezar taşlarının bakımsız olduğunu ve hasar gördüğünü belirten Tarihçi, Yazar Halit Mestane, "Bu mezarlık dünyanın en eski mezarlığı olan Karacaahmet Mezarlığının bir devamı. Üsküdar'dan başlayıp Kızıltoprak'a kadar devam eder. Burada genelde saray eşrafının mezarları bulunur. Bu mezarlığın bir diğer önemi de mezar taşlarındaki süslemeleridir. Dünyanın hiçbir yerinde benzeri bulunmamaktadır. Tüm bunlara rağmen bu mezarlık yıllardan beri bakımsız. İlk zararı aslında buradaki yol bakım çalışmaları sırasında gördü. Birçok taş şu an yok olmuş durumda. Buranın tahribatı yaklaşık 100 yıla dayanıyor. Burada bizim 300 yıllık bir tarihimiz yatıyor. Maalesef biz yine tarihimize sahip çıkamıyoruz. Burayla alakalı birkaç girişim oldu. Sonuç tabela asmaktan öteye geçemedi. Mezarlık her geçen gün daha kötüye gidiyor. Sahip çıkmazsak burası da bir gün yok olacak" diye konuştu.