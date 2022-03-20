Kastamonu'da Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi

20.03.2022 01:07

Kastamonu'da Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi Kastamonu Belediyesi'nden Sinan Yağmur'un anlatımıyla Neşet Ertaş için vefa gecesi Kastamonu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yazar Sinan Yağmur'un anlatımıyla Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için düzenlenen vefa gecesi...

Kastamonu'da Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi

Kastamonu Belediyesi'nden Sinan Yağmur'un anlatımıyla Neşet Ertaş için vefa gecesi

KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yazar Sinan Yağmur'un anlatımıyla Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için düzenlenen vefa gecesi yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 'Bozkırın Tezenesi' olarak tanınan Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda düzenlenen, konser ve söyleşinin yapıldığı vefa gecesinde yazar Sinan Yağmur'un anlatımıyla Neşet Ertaş'ın hayatından kesitler katılımcılara aktarıldı. Neşet Ertaş'ın bilinmeyen yönlerini ve sanatçı kimliğini anlatan Sinan Yağmur, Neşet Ertaş'ın güçlü sesiyle birlikte abdallık geleneğinin son büyük temsilcilerinden biri olduğunu ve ünlü ozanın Türk müziğine birçok türkü kazandırdığını ifade etti.

Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, "Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, il dışında olduğundan dolayı maalesef bu güzel geceyi kendileri göremediler. İnşallah bundan sonra belediyemiz, kültür açısından daha çok buna benzer programlar yapmayı planlıyor. Çünkü ne yazık ki pandemi nedeniyle bu tür etkinlikler yapamamıştık. Ama bundan sonra bütün yıl boyunca inşallah birçok etkinlikler yapacağız. Ben bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok sevdiğimiz sanatçımız Neşet Ertaş'a Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Hakikaten insanlar bu alemden diğer aleme göç ettiğinde arkasında hoş bir seda bırakabiliyorsa ne mutlu. Bundan da bizim ders almamız lazım. İnşallah hepimizi bu alemden öbür aleme göç ettiğimizde her zaman dillerde konuşulanlardan eylesin inşallah. Yazarımız Sinan Yağmur'da bize anlatımıyla hoş bir sohbet bıraktı. Kendisine de teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonrasında yazar Sinan Yağmur, kitaplarını okurları için imzaladı. Programda Başkan Vekili Mehmet Yurt, yazar Sinan Yağmur'a plaket ve çiçek takdim etti.

Kastamonu'da Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi
Kastamonu'da Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi
Kastamonu'da Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi

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Sinan Yağmur, Neşet Ertaş, Kastamonu, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu'da Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenlendi - Son Dakika


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