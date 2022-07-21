Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde açık hava konseri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde açık hava konseri gerçekleştirildi

21.07.2022 17:57
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde açık hava konseri gerçekleştirildi

Bayburt'ta düzenlenen "Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında Demirözü ilçesinin Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Burcu Soysev ile sanatçı Yasemin Güzel konser verdi.

Bayburt'ta düzenlenen "Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında Demirözü ilçesinin Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Burcu Soysev ile sanatçı Yasemin Güzel konser verdi.

"2021 Silletto Ödülü" sahibi müzenin konaklama tesisi Loruhan'ın bahçesinde Beşpınar köyü sakinleri başta olmak üzere yöre halkı ve çevre illerden vatandaşların ilgi gösterdiği konserde Soysev ile Güzel, Anadolu'nun çeşitli yöresinden eserler ile Bayburt türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Dede Korkut'u yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma adına bir arada olduklarını söyledi.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz ise iki güzel sanatçıyı Beşpınar'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu tür organizasyonlara bundan sonra da ev sahipliği yapacaklarını belirten Yavuz, "Bayburt'un, Anadolu'nun kadim kültürünü dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu kültürün hizmetkarıyız. Biz kalacağız, Anadolu kalacağız ve ülkemizi ve Bayburt'umuzu dünyanın her tarafında temsil edeceğiz." dedi.

Konseri, Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer de izledi.

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Kaynak: AA

Kenan Yavuz, Demirözü, Bayburt, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde açık hava konseri gerçekleştirildi - Son Dakika

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