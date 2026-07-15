Muratlı'da Şalvar Gecesi'nde birlik ve beraberlik - Son Dakika
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Muratlı'da Şalvar Gecesi'nde birlik ve beraberlik

Muratlı\'da Şalvar Gecesi\'nde birlik ve beraberlik
15.07.2026 05:17
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel Şalvar Gecesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp kültürel gösteriler, davul zurna eşliğinde eğlence ve kadınların rengarenk şalvarlarıyla oynadığı oyun havalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel Şalvar Gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışın ardından etkinlik, kültürel gösteriler ve eğlence programıyla devam etti.

Kırkkepenekli Mahallesi Muhtarı Ufuk Öztok, yaptığı konuşmadan birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin organizasyonunda görev alan mahalle sakinlerinden Bilge Altınsoy ise Şalvar Gecesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, amaçlarının mahalledeki dayanışmayı güçlendirmek, kültürel değerleri yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen geleneksel Şalvar Gecesinde davul zurna eşliğinde başlayan eğlencede kadınlar rengarenk şalvarlarıyla oyun havaları oynadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Tekirdağ, Muratlı, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muratlı'da Şalvar Gecesi'nde birlik ve beraberlik - Son Dakika

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