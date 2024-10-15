Kop Dağı\'nda Sonbahar Renkleri

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Bayburt- Erzurum karayolu güzergahında, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan geçit konumundaki Kop Dağı, hazan renklerine büründü.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan geçit, sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçları, dökülen sararmış yapraklarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.???????

Ziyaretçiler, vadiler içerisindeki ormanlar ve göllerin çevresinde hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Sonbahar renklerinin hakim olduğu meşe ağırlıklı ormanlar, geçidi kullanan sürücülere doğa içinde yolculuk fırsatı sunuyor.

Bu arada, geçimlerini hayvancılıkla sağlayanlar, sonbahar nedeniyle otlakların azalmasına rağmen mesailerini sürdürüyor.

"Burası coğrafyaların buluşma noktası"

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Faruk, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan geçit konumundaki Bayburt'un muazzam bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Kop Dağı ve çevresinde mevsim geçişi itibarıyla inanılmaz renk döngüsüne tanıklık ettiklerini belirten Faruk, "İnanılmaz bir zaman dilimi yaşıyoruz. Bunu bakir olması hasebiyle inanılmaz temiz ve berrak coğrafya olan Bayburt'ta yaşamak çok çok daha güzel." dedi.

Faruk, güzergahta yürüyerek hem coğrafyayı hem de sonbahar renklerini fotoğraflamaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Doğa yürüyüşü yaparak yeniden Bayburt'u keşfetmeye çalıştıklarını ifade eden Faruk, şöyle konuştu:

"Buradaki güzellikleri fotoğraflayarak hem insanlara göstermek istiyoruz hem de kendimiz yeniden keşfederek görmediğimiz, bilmediğimiz coğrafyamız hakkında yeni şeyler öğreniyoruz. Trabzon ve Gümüşhane'den Erzurum'a transit bir geçit olması hasebiyle burası coğrafyaların buluşma noktası. Bu açıdan muazzam bir yer. Doku olarak da geçiş dokusu olması dolayısıyla bitki ve ağaç popülasyonu açısından da çok farklı ve geçiş renklerini göstermesi açısından çok güzel."

Bölgede doğa yürüyüşü yapan Celal Gürbüzer de Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in tam ortasında bulunduklarını, dolayısıyla muhteşem bir renk cümbüşü yaşandığını anlattı.

Bölgede sonbaharın en güzel yaşandığı alanlardan birinin de Kop Dağı'ndaki vadiler ve yamaçlar olduğunu vurgulayan Gürbüzer, "Sonbahar şu anda burada gerçekten büyüleyici. Bölge el değmemiş bir coğrafya. Tabii bölgenin nüfusu da az olduğu için dokusunu hiç kaybetmemiş bir yer." ifadelerini kullandı.