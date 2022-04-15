Kültepe Höyüğü'nden çıkarılan 350 eser daha müzede sergilenecek - Son Dakika
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Kültepe Höyüğü'nden çıkarılan 350 eser daha müzede sergilenecek

15.04.2022 12:17
Kültepe Höyüğü'nden çıkarılan 350 eser daha müzede sergilenecek

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer alan Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkarılan ve depolarda bekletilen 350 eser, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen "Koruma ve Diyalog-2 Hibe Programı" kapsamında müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer alan Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkarılan ve depolarda bekletilen 350 eser, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen "Koruma ve Diyalog-2 Hibe Programı" kapsamında müzelerde sergilenmek üzere hazırlanıyor.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve AB'nin desteğiyle hazırlanan, "Kayseri Müzesi'ndeki Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı için Sürdürülebilir Türk-İtalyan ve Yunan Ortak Projesi" kapsamında, depolardaki tarihi eserlerin müzelerde sergilenmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 75 yıldır sürdürülen Kültepe kazılarında bulunan eserlerin büyük bölümünün Ankara ve Kayseri'deki müzelerde korunduğunu, bunların bir kısmının sergilendiğini belirten Kulakoğlu, "Kayseri'de 2019 yılında açılışı yapılan yeni Kayseri Arkeoloji Müzesi, Kültepe eserleriyle doludur. Kültepe eserlerinin büyük bölümü artık Kayseri'de sergilenmektedir." dedi.

Kulakoğlu, Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eser sayısını artıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılında Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğümüz projeyle artık Kültepe'nin Kayseri Arkeoloji Müzesi depolardaki eserlerini yavaş yavaş restore edip, yeni bir salonda sergilemeyi planlamıştık. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda yaklaşık 250 eseri önümüzdeki ay sergiye hazır hale getireceğiz. Yürütülen proje kapsamında toplam 350 eserimiz müzede sergilenecek. Böylelikle depolarda bekleyen, sergilenmeyen veya herhangi bir şekilde sergilenmesi için yer bulunamayan eserler de müzede yerini alacak."

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UNESCO Dünya Mirası, Avrupa Birliği, Türkiye, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kültepe Höyüğü'nden çıkarılan 350 eser daha müzede sergilenecek - Son Dakika


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