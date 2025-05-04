Kumluca Tarım Festivali Konserle Bitti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kumluca Tarım Festivali Konserle Bitti

Kumluca Tarım Festivali Konserle Bitti

26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, konserlerle sona erdi; halk yoğun ilgi gösterdi.

04.05.2025 23:33
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali" konserle tamamlandı.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen festivalin son etkinliğinde, Ersin Otazca, katılımcıları şovlarıyla coşturdu. Şarkıcılar Tuğçe Kandemir ve Murat Arlı gecede konser verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, 26 yıl önce halkın, kültürünü, yaşam tarzını, sanatsal eğlencesini gelecek nesillere aktarmak, Yörük kültürünü yaşamak ve yaşatmak amacıyla başlatılan festivale halkın her kesiminden katılım olduğunu söyledi.

Spordan, sosyal hayattan, geçmiş kültürden, günümüz yaşamından toplumun her kesiminin kendisini içinde bulduğu güzel etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Avcıoğlu, başarılı bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Gecede, sahne alan şarkıcılar ile festivale destek veren sponsorlara plaket verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kumluca Tarım Festivali Konserle Bitti - Son Dakika

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