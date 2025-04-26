Kurtlara Aşkla: Süheyla Üstek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kurtlara Aşkla: Süheyla Üstek

Türkiye'nin tek kadın realist kurt ressamı Süheyla Üstek, kültürel mirası sanatına yansıtıyor.

26.04.2025 12:07
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Kurtlara adanmış bir fırça: Türkiye'nin tek kadın realist kurt ressamı

ANKARA - Yıllardır kurt temalı çalışmalar yapan, Türkiye'nin tek kadın realist kurt ressamı, bozkurtları resmederek sanatsal yolculuğunda köklü bir mirası yaşatıyor.

Türk kültürünün önemli simgelerinden biri olan kurt figürü, Asena lakaplı Ressam Süheyla Üstek'in fırçasında hayat buluyor. Yıllardır özellikle kurt temalı çalışmalar yapan Üstek, Bozkurtları resmederken hem sanatsal bir yolculuğa çıkıyor hem de köklü bir mirası yaşatıyor.

"Ruhuma işleyen bir şey Bozkurt"

Aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olduğunu ve yıllardır kurt çalıştığını belirten Üstek, "Türkiye'de şu anda Bozkurt alanında, realist ressam olan tek kadın benim. Birkaç ödüllerim var bu alanda. Tarihsel gelişimi olarak, bizim kültürümüzü anlatma açısından benim için de toplumumuz için de çok önemli. Bütün hayvanları çok seviyorum ama Bozkurt dedin mi ruhuma işleyen bir şey Bozkurt. Özellikle çalışırken gözlerinden başlarım kurtlarıma, kendi ruhumdan da bir şeyler yansıttığımı düşünüyorum. Kurtların asilliği, o vakur duruşları, lider oluşları benim canım Türkiye'mi andırıyor. Çalıştığım kurtlar, çevrem tarafından çok rağbet gördüğü için, gerçek kurt severlerin isteklerde bulunduğu ve sürekli sipariş geldiği için hep severek çalıştım. Aynı zamanda şu anda bozkurt ve kurt çalışmalarım yabancı basında da yayında" dedi.

"Denizlerimde ve kurtlarımda özgürlüğü yansıtıyorum"

Kurtların yanı sıra denizleri de tuvaliyle buluşturan Üstek, "Denizlerimin bir adı var, Suyun Kalbi Denizi diye geçiyor. Denizleri, maviyi çok seviyorum. Özgürlüğü çağrıştırıyor bende. Kurtları ve denizleri örtüştürdüğüm için de çok severek çalışıyorum. Denizlerimde ve kurtlarımda özgürlüğü yansıtıyorum önce. Sadakat, sevgi, saygı. Suyun berraklığı, denizlerimin maviliği, özgürlüğü ve o saydamlığı, o güzelliği yansıtıyorum. Yağlı boya çalışıyorum. Aynı zamanda eğitmen olduğum için de her tür tarzı çalışıyorum. Resimlerimde, bir sanatçı olarak topluma sevgiyi, saygıyı ve bu mesajları veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanat olmazsa hiçbir şey olmaz"

Ümitköy ART-I Sanat Atölyesi'nde, öğretmen arkadaşları ile yıllardır severek çalıştığını belirten Üstek, "Eğitmenlerimiz var, öğrencilerimize burada ders veriyoruz, resimlerimizi yapıyoruz. En son atölye olarak yılsonu sergimiz vardı. Yeni yıla, yeni sezona, kişisel sergime hazırlanıyorum. İstek üzerine olduğu için farklı çalışmalarım oluyor. Sanat toplumu ileriye götüren, modernize eden, çağdaşlığı getiren, her dalda eğitendir. Sanat mutlaka olmalı. Sanat olmazsa hiçbir şey olmaz. Sanatımla her zaman olacağım, bu yönde devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurtlara Aşkla: Süheyla Üstek - Son Dakika

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