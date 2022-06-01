ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI

ESKİŞEHİR'de kısa süreli etkili olan hortum, cep telefonuyla görüntülendi. Hava sıcaklığı düşen kent için meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir- Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki yol kenarında hortum çıktı. Fabrika çalışanları tarafından cep telefonuyla görüntülenen hortum kısa süreli paniğe neden olurken bir süre sonra gözden kayboldu. Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığı 23 dereceye düşen Eskişehir için sağanak yağış uyarısı yaptı. Müdürlüğün açıklamasında, 'Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Eskişehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.