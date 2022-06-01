ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI

01.06.2022 14:21

ESKİŞEHİR'de kısa süreli etkili olan hortum, cep telefonuyla görüntülendi.

ESKİŞEHİR'de kısa süreli etkili olan hortum, cep telefonuyla görüntülendi. Hava sıcaklığı düşen kent için meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir- Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki yol kenarında hortum çıktı. Fabrika çalışanları tarafından cep telefonuyla görüntülenen hortum kısa süreli paniğe neden olurken bir süre sonra gözden kayboldu. Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığı 23 dereceye düşen Eskişehir için sağanak yağış uyarısı yaptı. Müdürlüğün açıklamasında, 'Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Eskişehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI
ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI
ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI
ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI
ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI
ESKİŞEHİR'DE HORTUM ÇIKTI

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Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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