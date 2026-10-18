Mardin Kültür Yolu Festivali ikinci kez başladı, dokuz gün ziyaretçi ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, 7'den 70'e herkese hitap eden etkinliklerle başladı.

Festivale ikinci kez ev sahipliği yapan kentte ilk gün, fotoğraf etkinliklerinden çocuklara yönelik eğlencelere, geleneksel el sanatlarından söyleşilere ve sinema buluşmalarına uzanan programıyla tamamlandı. Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı alanlarıyla buluşturan etkinlikler, kentin çeşitli noktalarında ziyaretçilerle bir araya geldi. Mardin Kültür Yolu Festivalinin Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesinde düzenlenen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Yazgı ve beraberindeki heyet Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde yer alan sergileri gezerek eserleri inceledi.

"FotoMaraton ile kentin hikayesi kadrajlara taşındı"

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen FotoMaraton Mardin ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde fotoğraf tutkunları, kentin kendine özgü atmosferini ve kültürel zenginliğini objektiflerine yansıttı. Katılımcılar, Mardin'in tarihi dokusunu, mimarisini ve günlük yaşamından kesitleri fotoğraf aracılığıyla kayıt altına aldı. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesinde İbrahim Cihan eşliğinde gerçekleştirilen Telkari Atölyesinde katılımcılar, Mardin'in köklü el sanatlarından telkarinin inceliklerini yakından tanıdı. Aynı müzede düzenlenen "Yaşayan Miras Söyleşisi Telkari" programında ise geleneksel zanaatın tarihi geçmişi, üretim teknikleri ve kültürel kimlikteki yeri konuşuldu. Dr. Serkan Emir Erkmen'in moderasyonunda gerçekleştirilen söyleşide Gülay Özdamar, Suphi Hindiyerli, İbrahim Cihan ve Tuba Munğan, telkarinin kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık bilgisini ve Mardin'in kültürel mirasındaki önemini değerlendirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Vali Kılıçlar Salonunda gerçekleştirilen IV. Mardin Uluslararası Film Festivali, açılış günü programıyla sinema ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi. Program kapsamında oyuncu Tuğba Özay ile yapımcı Zeki Sincar'ın katılımıyla düzenlenen özel söyleşide festivalin kuruluş süreci ve sinemada yapım deneyimleri ele alındı.

Festivalin çocuklara yönelik programı, 15 Temmuz Parkı Çocuk Köyünde gerçekleştirilen etkinliklerle renklendi. Farklı yaş gruplarına hitap eden oyun ve eğlence alanları, minik ziyaretçilere aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirme olanağı sundu. Aynı alanda düzenlenen Karaoke Karavan etkinliği de çocukların ve ziyaretçilerin müzikle buluştuğu renkli anlara sahne oldu. Mardin Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve sahne gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.