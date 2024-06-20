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Medeniyetler beşiği 5 bin yıllık Harput'ta turizm hareketliliği başladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi, yaz sezonunda tarihi, dini ve doğal güzellikleriyle turistleri ağırlamaya başladı.

Elazığ'da yazılı kaynaklara göre 5 bin yıllık medeniyet ve kültürün ortak noktası olan Harput Mahallesi, turizm açısından kente büyük katkı sağlayan yerlerin başında geliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan tarihi mahalle, dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarının gelmesi ile ayrı bir güzelliğe bürünen mahalledeki eğikliği Pisa Kulesinden bile daha fazla olarak tescillenen eğri minaresinden Harput Kalesine kadar cami, türbe ile tarihi birçok yapısı, güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihi yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran Harput, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugünlerde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Mardin'den gelen vatandaşlardan Can Güzcan, "Mardin'den geliyoruz. Burayı çok beğendik. Özellikle buranın yemeklerini merak ediyoruz ve birazdan deneyeceğiz. Genel olarak iyi. Bilindiği üzere Mardin tarihi bir şehir, o konuda burayı da andırıyor" dedi. Buraya ikinci gelişim ama ilk defa geldim gibi mutluyum" dedi.

Keyifli vakitler geçirdiklerini belirten vatandaşlardan Fazlı Kömürlü, "Güzel Harput'umuza geldik. İnsanlar burada rahat, serinde ve huzurlu. Çok yoğun bir araç trafiği var ve belediyemizden bir ricamız var. En azından şu yoğun günlerde otobüsleri yarım saatte bir çıkarsalar çok güzel olacak" diye konuştu.

Halil İbrahim Gök ise "Burası Harput. Buraya annem, babam, kardeşim ve misafirlerimiz ile geldik. Harput'a şu anda akın var. Burası yüksek bir yer olduğu için serin, çok güzel, beğeniyorum" şeklinde konuştu.

Ebeveynleri ile tarihi mahalleye çıkan Eslem Şura da Harput'un cami ve türbeleri ile çok güzel olduğunu belirterek, keyifli vakitler geçirdiklerini kaydetti.