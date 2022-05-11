Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi - Son Dakika
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Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi

11.05.2022 12:27
Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi

Mersin'de, kuaförlük ve güzellik alanında eğitim alan kursiyerlerin tasarımlarının yer aldığı defile düzenlendi.

Mersin'de, kuaförlük ve güzellik alanında eğitim alan kursiyerlerin tasarımlarının yer aldığı defile düzenlendi.

Mersin Halk Eğitim Merkezi'nde "Hayat Boyu Öğrenme" programı kapsamında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı tasarımlar, düzenlenen defilede sergilendi.

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Kuaförlük ve Güzellik Birimleri Alan Şefi Sema Karayılan, gazetecilere, kursiyerlerin defile için 3 ay hazırlık yaptığını belirterek, çalışmada 40 kişinin yer aldığını söyledi.

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Halk Eğitim Merkezi, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kuaförlük ve güzellik kursiyerlerinin tasarımları sergilendi - Son Dakika
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