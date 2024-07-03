Mersin Devlet Opera ve Balesi, İzmir'deki Efes Opera ve Bale Festivali'nde 'Tosca'yı sahneleyecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi, İzmir'deki Efes Opera ve Bale Festivali'nde 'Tosca'yı sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin 'Tosca' eserini İzmir'deki Efes Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluşturacak. Festival kapsamında ayrıca 'Evita' müzikali de sahnelenecek.

03.07.2024 16:43
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), opera tarihinin önemli isimlerinden İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" eserini, İzmir'deki "7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali"nde sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer, AA muhabirine, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festivale konuk olacaklarını söyledi.

Festival kapsamında, "Tosca" eserini 10 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de sahneye taşıyacaklarını anlatan Biçer, "Dünyaca ünlü Tosca operasını, uluslararası alanda isim yapmış konuk solist sanatçılarımızla seyircilerimizin karşısına çıkaracağız. Efes'in büyülü atmosferine tüm sanatseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

Biçer, 7 Temmuz Pazar saat 21.00'de "Evita" müzikalini de festivaldeki sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade etti.

"Tosca" operasının rejisörü Kenan Korbek de iki önemli eserle festivale konuk olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tosca operasında, İzmir Devlet Opera ve Balesinin orkestrası ve çocuk korosu da bize eşlik edecek. MDOB solistlerimiz ve iki uluslararası solist olmak üzere ortak bir yapım gerçekleştirmiş olacağız. Herkesi bekliyoruz. Ayrıca 'Evita' müzikalinin prömiyerini martta gerçekleştirdik. Ülkemizde çok oynanmayan bir müzikaldi. Dolayısıyla ciddi rağbet gördü. Festivalde de oldukça iyi performans sergileneceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, İzmir'deki Efes Opera ve Bale Festivali'nde 'Tosca'yı sahneleyecek - Son Dakika

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