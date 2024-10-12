Mersin Şehir Tiyatrosu \'Kuş Öpücüğü\' ile Sezona Merhaba Dedi

Kültür Sanat

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 24. sanat sezonuna, "Kuş Öpücüğü" oyununun prömiyeri ile başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkan oyunda, yıllar sonra birbirine kavuşan anne ve oğlunun hikayesi anlatılıyor.

Berkay Ateş'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Necati Kutlu, genel sanat yönetmenliğini de Ozan Erdönmez üstleniyor.

Oyunun dekor ve tasarımını Zehra Alev Tol, ışık tasarımını Zeynel Işık, müziğini Emrah Oğuz ve video tasarımını da Arzu Görgülü yaptı.

Oyunu izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sanatçıların çok büyük emek vererek oyunları sahneye taşıdıklarını belirtti.