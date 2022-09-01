Trakya'da yarın için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Trakya'da yarın için sağanak uyarısı

01.09.2022 22:30
Trakya'da yarın için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trakya'da yarın için sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da yarın için sağanak uyarısı - Son Dakika
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