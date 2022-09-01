Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Trakya'da yarın için sağanak uyarısı - Son Dakika

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