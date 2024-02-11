Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı tiyatro oyunu Gaziantep'te sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı tiyatro oyunu Gaziantep'te sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın Cumhuriyet\'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı tiyatro oyunu Gaziantep\'te sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu, Gaziantep'te sanatseverlerle buluştu. Oyun, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu alıyor. Bora Severcan'ın yazıp yönettiği oyun, 110 sanatçının hürlerini sergilediği ve yüzlerce vatandaşın izlediği bir etkinlik oldu.

11.02.2024 22:16
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Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu Gaziantep'te sanatseverlerle buluştu.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atakan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstleniyor.

Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında yer aldığı 110 sanatçının hürlerini sergilediği oyunu yüzlerce vatandaş izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı tiyatro oyunu Gaziantep'te sahnelendi - Son Dakika


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