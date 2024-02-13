Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu Adana'da sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu Adana'da sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan \'Cumhuriyet\'e Doğru\' tiyatro oyunu Adana\'da sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununu Adana'da sergiledi. Oyun, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu alıyor. Bora Severcan'ın yazıp yönettiği oyun, 110 sanatçının rol aldığı ve büyük beğeni topladı.

13.02.2024 22:10
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Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu Adana'da sanatseverlerle buluştu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atakan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstleniyor.

Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında yer aldığı 110 sanatçının rol aldığı oyun, beğeni topladı.

Tiyatro oyununu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu Adana'da sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu Adana'da sahnelendi - Son Dakika
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